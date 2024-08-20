Геймплейный трейлер Dune: Awakening — игра выйдет в 2025 году

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На выставке Gamescom ONL разработчики Funcom представили геймплейный трейлер многопользовательской игры Dune: Awakening. Видео демонстрирует путь игрока от выживания в пустыне до управления целой гильдией в поисках пряностей.

Игра перенесет участников на самую опасную планету вселенной — Арракис. Игрокам предстоит выжить в палящей пустыне, избегая гигантских песчаных червей и овладевая навыками фрименов. Они смогут расширять свое влияние через боевые действия, контроль над пряностями, строительство и совершенствование баз.

Funcom тесно сотрудничает с компанией Legendary и наследниками Фрэнка Герберта. Dune: Awakening представляет альтернативную историю, в которой Пол Атрейдес никогда не рождался, давая игрокам возможность самостоятельно определять будущее Арракиса.

Разработчики анонсировали третий выпуск Dune: Awakening Direct, который выйдет 29 августа. В нем покажут еще больше геймплейных кадров и раскроют дополнительные детали об особенностях игры.

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Dune: Awakening выйдет на ПК в Steam в начале 2025 года, а позже появится на PlayStation 5 и Xbox Series.

Источник: Gematsu

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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