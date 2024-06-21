Альтернативная «Дюна» — вторая презентация игры Dune: Awakening Direct раскрывает новые детвли геймплея

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На второй презентации Dune: Awakening Direct студия Funcom представила новый взгляд на Dune: Awakening Direct Dune: Awakening, игру на выживание в открытом мире «Дюна» для многих пользователей. Видео предлагает 30 минут интервью с разработчиками, кадры игры и некоторые подробности геймплея.

Dune: Awakening уже добавили в списки желаний в Steam более 1 млн потенциальных игроков. Проект опирается на визуальную и звуковую идентичность, созданную режиссером Дени Вильнёвом в успешной киноэпопеи «Дюна». На Арракисе, события на котором пошли совсем другим путем, продолжается война фракций.

Премьера игры на Summer Game Fest, Story Cinematic показала альтернативную шкалу времени, созданную Джессикой Атрид, которая решила родить дочь вместо Пола, отсутствие которого приводит к войне Атридов, Харконенов и фременов.

В редакторе персонажа можно выбрать много деталей внешности, родную планету и специализацию своего наставника: ментат, мастер меча или Бене Гессерит, которая определяет начальные способности.

«Сделать мир целостным и связанным всегда было одной из наших целей в Dune: Awakening. Мы построили эту структуру с идеей сделать игру расширяемой, что трудно с одной картой. Идея сухопутной карты заключается в том, что она позволяет нам просто продолжать строить мир и давать игрокам новые пространства для исследования. Кто знает, что это будет через 5 лет?», — говорит креативный директор Джоэл Байлос.

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Байлос погрузился в структуру серверов и Overland Map, которая соединяет различные карты-песочницы, которая позволяет игре вместить большее количество игроков и отличает Dune: Awakening от многих онлайн-игр. Dune: Awakening Direct недавно перешла в стадию закрытой беты, что дает доступ к полной широте игры, от начальной зоны Бассейна Хагга до финала в Глубокой пустыне.

Источник: TechPowerUp

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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