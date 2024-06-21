Игры Новости 21.06.2024 в 21:04 comment views icon

Альтернативная «Дюна» — вторая презентация игры Dune: Awakening Direct раскрывает новые детвли геймплея

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Андрій Русанов

Автор сайта

Альтернативная «Дюна» — вторая презентация игры Dune: Awakening Direct раскрывает новые детвли геймплея

Раздел Игры выходит при поддержке?

На второй презентации Dune: Awakening Direct студия Funcom представила новый взгляд на Dune: Awakening Direct Dune: Awakening, игру на выживание в открытом мире «Дюна» для многих пользователей. Видео предлагает 30 минут интервью с разработчиками, кадры игры и некоторые подробности геймплея.

Dune: Awakening уже добавили в списки желаний в Steam более 1 млн потенциальных игроков. Проект опирается на визуальную и звуковую идентичность, созданную режиссером Дени Вильнёвом в успешной киноэпопеи «Дюна». На Арракисе, события на котором пошли совсем другим путем, продолжается война фракций.

Альтернативна «Дюна» — друга презентація гри Dune: Awakening Direct розкриває деякі подробиці геймплея

Премьера игры на Summer Game Fest, Story Cinematic показала альтернативную шкалу времени, созданную Джессикой Атрид, которая решила родить дочь вместо Пола, отсутствие которого приводит к войне Атридов, Харконенов и фременов.

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В редакторе персонажа можно выбрать много деталей внешности, родную планету и специализацию своего наставника: ментат, мастер меча или Бене Гессерит, которая определяет начальные способности.

Альтернативна «Дюна» — друга презентація гри Dune: Awakening Direct розкриває деякі подробиці геймплея

«Сделать мир целостным и связанным всегда было одной из наших целей в Dune: Awakening. Мы построили эту структуру с идеей сделать игру расширяемой, что трудно с одной картой. Идея сухопутной карты заключается в том, что она позволяет нам просто продолжать строить мир и давать игрокам новые пространства для исследования. Кто знает, что это будет через 5 лет?», — говорит креативный директор Джоэл Байлос.

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Альтернативна «Дюна» — друга презентація гри Dune: Awakening Direct розкриває деякі подробиці геймплея

Байлос погрузился в структуру серверов и Overland Map, которая соединяет различные карты-песочницы, которая позволяет игре вместить большее количество игроков и отличает Dune: Awakening от многих онлайн-игр. Dune: Awakening Direct недавно перешла в стадию закрытой беты, что дает доступ к полной широте игры, от начальной зоны Бассейна Хагга до финала в Глубокой пустыне.

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Источник: TechPowerUp

Раздел Игры выходит при поддержке?

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