General Motors первой начнёт тестирование самоуправляемых автомобилей на загруженных улицах Нью-Йорка

Компания Cruise Automation (подразделение General Motors, занимающееся разработкой самоуправляемых автомобилей) заявила о начале тестирования самоуправляемой версии Chevy Bolt в одном из наиболее загруженных городов мира – Нью-Йорке. Как отметил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, эта компания первой приступит к тестированию самоуправляемых автомобилей 4-го уровня автономности в штате.

Тестирование будет осуществляться на территории Манхэттена. При этом за рулём автомобиля обязательно должен присутствовать инженер, который будет отслеживать и оценивать работу систем. На пассажирском сидении также будет присутствовать ещё один сотрудник. Согласно условиям соглашения со штатом, Cruise Automation откроет офис в Нью-Йорке и создаст команду сотрудников.

General Motors стала одной из первых компаний, согласившихся на достаточно специфические требования местного законодательства, регламентирующего использование самоуправляемых автомобилей. В начале этого года в Нью-Йорке был принят закон, который устанавливает достаточно небольшое окно для тестирования самоуправляемых автомобилей – лишь до 1 апреля 2018 года. Кроме того, каждый тестируемый автомобиль должен сопровождать эскорт полиции, использование которого оплачивает компания. Наконец, автопроизводителям необходимо перечислять в заявке конкретные транспортные средства, используемые для испытаний. При этом каждый автомобиль должен покрываться страховым полисом в размере $5 млн.

Отмечается, что на текущий момент тестирование самоуправляемых автомобилей регламентируется законами в 14 штатах США. И Нью-Йорк здесь стоит особняком. Большинство штатов стимулируют автопроизводителей тестировать самоуправляемые автомобили на их территории. И лишь Нью-Йорк ввёл столь строгие требования для проведения испытаний.

Однако, несмотря на законодательные ограничения, город Нью-Йорк является привлекательным местом для тестирования самоуправляемых автомобилей. Узкие, извилистые и загруженные улицы Манхэттена позволяют проверить работу автономных систем в экстремальных условиях.

«Нью-Йорк — одно из самых густонаселенных мест в мире, и он открывает новые возможности для проверки нашего программного обеспечения в необычных ситуациях. Это означает, что мы можем улучшить наше программное обеспечение гораздо быстрее», — заявил Кайл Фогт, генеральный директор Cruise Automation.

Источник: The Verge