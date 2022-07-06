Gigabyte анонсировала 54,6-дюймовый игровой монитор AORUS S55U с ОС Android

Компания Gigabyte сообщила о выпуске нового крупноформатного игрового монитора AORUS S55U. Новинка выполнена на базе технологии Quantum-Dot, содержит матрицу VA и 132 зоны локального затемнения.

Игровой монитор Gigabyte AORUS S55U имеет диагональ 54,6 дюйма и разрешение 4K. Устройство также характеризуется частотой обновления изображения 120 Гц и временем отклика матрицы 2 мс при переключении между градациями серого. Типичная яркость изображения составляет 500 кд/м2, пиковая яркость – 1500 кд/м2, контрастность – 5000:1. Монитор обеспечивает охват 96% цветовой гаммы DCI-P3.

Новинка оснащена двумя разъёмами HDMI 2.1, двумя разъёмами HDMI 2.0, портами USB 3.2 и USB 2.0, разъёмом для подключения наушников. Также в устройстве есть два динамика мощностью по 10 Вт, сетевой разъём, модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Благодаря встроенной ОС Android пользователи могут запускать приложения YouTube, Netflix и Chromecast для стриминга контента.

Рекомендованная розничная цена игрового монитора Gigabyte AORUS S55U пока не сообщается.

Источник: videocardz