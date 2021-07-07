Гиперкар PEUGEOT 9Х8 получил гибридную силовую установку, полный привод и высоковольтную батарею





Бренд PEUGEOT представляет новый гиперкар 9X8. Его спортивный дебют состоится в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC уже в 2022 году. В гонках примут участие два автомобиля. Новый PEUGEOT 9X8 приводится в действие гибридной силовой установкой и оснащается полным приводом.

Название нового гиперкара PEUGEOT 9X8 является символичным. Цифра «9» намекает нам на продолжение серии гоночных автомобилей. Ведь Бренд уже не раз принимал участие и побеждал в гонках на выносливость. Буква «X» означает технологию полного привода и гибридный силовой агрегат от PEUGEOT. Наконец, суффикс «8» используется сегодня для всех современных моделей PEUGEOT: начиная от 208 и 2008, продолжая 308, 3008, 5008, заканчивая стильным фастбеком 508 и универсалом 508 SW.

В PEUGEOT 9X8 для привода задних колес используется 2,6-литровый би-турбо двигатель V6 мощностью 500 кВт (680 л. с.), который выполнен по схеме V6 с 90-градусным развалом половинок блока. Этот бензиновый двигатель внутреннего сгорания является частью гибридной системы PEUGEOT HYBRID4 и уже активно тестируется с апреля месяца. Между тем, для привода передних колес используется отдельный электромотор мощностью 200 кВт, который также может работать как генератор. В переднем приводе применяется односкоростной редуктор.

Секвентальная 7-ступенчатая коробка передач и тяговый аккумулятор гибридной системы сейчас находятся в процессе сборки в соответствии с графиком испытаний и проверок. Мощная высоковольтная (900 В) аккумуляторная батарея разработана совместно специалистами подразделения PEUGEOT Sport и компании Saft (дочерняя компания Total Energies).

Формы и аэродинамические характеристики PEUGEOT 9X8 основаны на правилах, разработанных FIA и ACO для нового класса гиперкаров Ле-Мана (LMH, Le-Mans Hypercar). Этот класс является преемником бывшей топовой категории гонок на выносливость LMP1. Отмечается, что исходным эскизом для дизайна новинки стала большая хищная кошка, готовая к атакующему прыжку. Такой подход подарил автомобилю характерный стиль со слегка наклоненной вперед кабиной. Вместе с тем, общие линии PEUGEOT 9X8 выполнены в полном соответствии с характерными стилистическими элементами Бренда. Автомобиль получил характерную переднюю и заднюю оптику в виде тройного «следа от когтей». Новый логотип с изображением головы льва также получил подсветку и расположен не только спереди, но и по бокам автомобиля. Отделка Selenium Grey и контрастные зелено-желтые акценты Kryptonite украшают как кузов автомобиля, так и его салон. Ещё здесь есть массивные колёса, большие вентиляционные отверстия крыльев, широкий диффузор. Следует отметить, что автомобиль лишён антикрыла.

Гиперкар PEUGEOT 9X8 характеризуется следующими данными: