GlobalLogic: За последний квартал спрос на IT-специалистов в Украине вырос на 50% [инфографика]





Спрос на украинском рынке ІТ-талантов увеличился наполовину в сравнении с предыдущим кварталом. Последние 5 лет количество открытых позиций для технических специалистов растет в среднем почти на 30% в год, в то время как количество самих инженеров — на 18%. Из-за дефицита квалифицированных кадров отрасль только в октябре недополучила минимум $12 млн экспортных поступлений в экономику Украины, сообщается в свежем исследовании компании GlobalLogic.

ІТ-компании преимущественно ищут Middle и Senior специалистов, то есть с опытом в сфере от 2 и от 5 лет соответственно. Так, по данным GlobalLogic, потребность в начинающих инженерах (до одного года опыта) составляет всего 17%, в то время как в более опытных (Middle и Senior) — 37% и 33% соответственно. Основные направления — Python, QA Automation & Manual, JavaScript, Java, NET, C/C++ и DevOps. При этом 50% позиций открыто в Киеве, 27% — во Львове и 21% — в Харькове. В период с апреля по октябрь компания уже закрыла 1068 позиций, более 25% из них в направлении QA Automation & Manual и больше 11% в JavaScript.

На дефицит опытных специалистов влияет необходимость системного обучения и непростой процесс поиска инженерных талантов. Чтоб закрыть одну позицию, компании GlobalLogic, в среднем, нужно рассмотреть минимум 9 кандидатов. Но, даже попав на проект, инженеру, чтоб расти в сфере, нужно системно развивать hard (70% времени) и soft (30% времени) skills. Для этого более 320 тренеров и менторов компании инвестируют около 6000 часов ежегодно во внутренние обучающие программы и курсы. Такие инициативы повышают уровень вовлеченности, мотивации и, соответственно, лояльность специалистов.

“ІТ-рынок Украины быстро восстанавливается, ему не хватает квалифицированных кадров. Только GlobalLogic в Украине за 2 месяца выросла на рекордное число в 460 специалистов, а 57% всех открытых позиций в группе компаний в 14 странах, приходится на нашу. Сейчас открыто более 750 позиций и мы планируем расти минимум на 300 инженеров в месяц» — прокомментировал Андрей Яворский, вице-президент GlobalLogic по стратегии и технологиям.

Источник: GlobalLogic