Glovo розпочинає роботу в Кременчуці — це вже 30 місто присутності сервісу в Україні





Сервіс кур’єрської доставки Glovo розпочинає роботу в Кременчуці, що стане 30 містом присутності сервісу в Україні. До зони покриття сервісу увійшла територія міста, що простягається від вулиці А. Ізюмова на півночі до річки Дніпро на півдні, та знаходиться між вулицею Залізничною на сході та вулицею Бетонною на заході. Кур’єри Glovo будуть доставляти замовлення у місті щоденно з 10:00 до 22:00. Перший місяць роботи сервісу у Кременчуці доставка з ресторанів та кафе буде становити 1 грн. Мешканці Кременчука вже можуть робити замовлення у партнерів Glovo, серед яких мережі супермаркетів «Фора» та «АТБ», сервіс «Liki24», мережа магазинів «Єва».

У додатку Glovo можна замовити готові страви із ресторанів, товари із супермаркетів і магазинів здоров’я та краси, медикаменти або ж передати кур’єром будь-який предмет у межах покриття сервісу у місті. Щоб скористатися послугами Glovo необхідно завантажити додаток на свій смартфон з App Store чи Google Play. У додатку потрібно зареєструвати обліковий запис, обрати спосіб оплати – готівкою або додати платіжну картку, перевірити геолокацію та зробити замовлення. Користувачі можуть відстежувати статус замовлення та шлях кур’єра у реальному часі на мапі додатку. Середній час доставки замовлень в Україні 35 хвилин. У разі виникнення запитань щодо доставки, користувачі додатку Glovo можуть зв’язатися з кур’єром або з оператором служби підтримки.

Головний інтерфейс додатку Glovo містить 7 бабблів, що пропонують різні опції для замовлення — «Ресторани», «Кава та десерти», «Супермаркети», «Здоров’я та краса», «Подарунки», «Експрес-кур’єр» та «Що завгодно». Поза дією спеціальних пропозицій, вартість доставки у бабблах «Ресторани» і «Кава та десерти» становитиме 25 грн, «Супермаркети» і «Здоров’я та краса» — 30 грн, «Подарунки» — 60 грн. У бабблах «Що завгодно» і «Експрес-кур’єр» вартість доставки вираховується автоматично в залежності від подоланої кур’єром відстані. Для замовлення у бабблі «Експрес-кур’єр» користувачу потрібно вказати адресу відправника та отримувача, переконатися, що вони у зоні покриття сервісу, а також уточнити предмет доставки. Розміри замовлення не можуть перевищувати параметри фірмового рюкзака кур’єра – 40х40х30 см та вагу 9 кг.

За даними сервісу, безготівковий спосіб розрахунку є більш популярним серед користувачів Glovo і становить 64% від загальної кількості, в той час, як готівковий – 36%. У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, сервіс рекомендує користувачам додатку обирати безготівковий спосіб розрахунку і безконтактну доставку, та залишати онлайн-чайові кур’єрам.

Джерело: Glovo