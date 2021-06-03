Glovo відкриває технологічний хаб у Києві куди на старті планує найняти близько 50 IT-розробників





З нагоди відкриття технологічного хабу в Києві, компанія Glovo провела пресбрифінг за участі співзасновника сервісу Саші Мішо, CTO компанії Нарека Вердяна, генерального менеджера Glovo у Східній та Центральній Європі Дмитра Расновського, заступника Міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ Олександра Борнякова, керуючого партнера венчурного фонду GR Capital Максима Філіппова.

Представники Glovo нагадали, що в основі роботи сервісу лежить розвинена ІТ-інфраструктура, яка об’єднує додатки для користувачів сервісу, кур’єрів і партнерів. Спочатку розробка платформи Glovo зосереджувалась у штаб-квартирі компанії у Барселоні, але з розвитком у 2019 році був відкритий другий технологічний хаб у Варшаві, а цього року заплановано відкриття третього у Києві.

«Цього року ми плануємо відкрити ще два технологічні хаби — у Мадриді та Києві. В Україні ми плануємо створити інженерний центр, що буде працювати над удосконаленням наших платформ для всіх учасників сервісу Glovo — користувачів, кур’єрів, партнерів. Ми не лише розширюємо можливості компанії на глобальному рівні, але й створюємо осередок для легшої адаптації продукту під локальні потреби ринку України та інших країн. За час роботи в Україні ми переконалися у потенціалі місцевих розробників та побачили бажання працювати на батьківщині, яке ми готові підтримати, створивши гідні та комфортні умови праці» — розповів Нарек Вердян, СТО компанії Glovo.

Під час першого раунду роботи хабу в Києві компанія планує найняти близько 50 розробників за різними напрямами, нарощуючи команду з часом. Наразі Glovo шукає фахівця на посаду керівника технічного хабу в Києві, а невдовзі з’являться вакансії на позиції фронтенд та бекенд інженерів, фулстек розробників, дата інженерів, менеджерів інженерних команд.

«Нам приємно спостерігати за потужним розвитком українського ринку доставки та нашого сервісу. Україна — четверта за кількістю замовлень серед 22 країн, де сьогодні оперує наш сервіс, після Італії, Іспанії та Румунії. Від старту роботи в Україні ми вже інвестували понад 55 млн євро, але це лише початок. Відкриття технологічного хабу — це наш логічний наступний крок, адже ми маємо на меті посилити позиції в регіоні. Українська команда Glovo представляє центр регіону та сприяє розвитку сервісу в Грузії, Казахстані, Киргизстані та готується до відкриття сервісу в Білорусі» — поділився Саша Мішо, співзасновник компанії Glovo.

Сервіс кур’єрської доставки оперує в Україні з жовтня 2018 року та вже представлений у 32 найбільших містах країни. У 2021 році сервіс в Україні планує відкриватися у нових містах та розширювати мережі партнерів. Нещодавно користувачі додатку Glovo отримали можливість замовити доставку товарів з великих мереж рітейлерів АТБ, аптек АНЦ і doc.ua, магазинів побутової техніки та електроніки ELDORADO.

Джерело: Glovo