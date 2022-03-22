Glovo запустил новые услуги, доступные на территории всей Украины

Во время войны компания Glovo запустила новые услуги в приложении, которые доступны для пользователей на территории всей Украины.

Компания Glovo продолжает совершенствовать работу сервиса и расширять возможности всех участников платформы – пользователей приложения, курьеров и партнеров. Теперь пользователям приложения Glovo на территории всей Украины доступны новые опции: сделать вклад в благотворительные фонды и заказать медицинские онлайн-консультации.

“До войны наш сервис больше был сфокусирован на вертикали доставки из ресторанов, супермаркетов, аптек, магазинов. Мы возобновили работу на второй день войны, ведь можем помогать и поддерживать здесь и сейчас всех, кто нуждается в доставке товаров первой необходимости. Теперь мы адаптировали нашу платформу к реалиям, сделав приложение доступным не только в тех городах, где действует курьерская доставка, но и на территории всей страны. Теперь пользователь Glovo в каждом уголке Украины может получить консультацию врача по телефону или задонейтить в фонд или гуманитарную организацию,“ — рассказал Дмитрий Расновский, генеральный менеджер компании Glovo в Восточной Европе и Центральной Азии.

На всей территории Украины для пользователей приложения Glovo теперь доступны два бабблы «Помоги Украине!» и «Здоровье» в новом формате.

В баббле «Помоги Украине!» можно сделать вклад в фонд «Повернись живим» или Обществу Красного Креста Украины. Размер взноса варьируется от 10 грн. до 10 тысяч гривен. Чтобы сделать донейт, необходимо выбрать размер взноса и подтвердить заказ. После подтверждения, сумма будет списана с платежной карты пользователя.

В бабле «Здоровье» доступны две опции заказа медицинских онлайн-консультаций. Опция «Медицинские услуги» носит информационный характер и содержит контактные телефоны врачей разного профиля, которые предоставляют бесплатные консультации. В списке врачей представлены: терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, ревматолог, рентгенолог, эндокринолог, нефролог. Для того чтобы позвонить врачу, его номер нужно скопировать из приложения в опцию набора номера в своем телефоне.

Опцию «Онлайн-консультации» сервис Glovo запустил в партнерстве с Universum Clinic, специалисты которой предоставляют медицинские консультации. В списке доступны врачи разных направлений: гинеколог, лор, эндокринолог, уролог, психолог, невролог, хирург, терапевт. Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать врача, оплатить услугу через приложение и подождать звонка от врача. Запросы на онлайн-консультации прорабатываются в порядке очереди. Медицинское заключение на основе консультации пользователь получит удобным для себя способом — в мессенджере или на почту.

Напомним, что Glovo – это мультикатегорийный сервис, цель которого сделать города доступными для потребителей, позволяя им получить любой продукт или услугу по запросу менее чем через час. Чтобы начать пользоваться сервисом Glovo, необходимо загрузить приложение из App Store или Google Play на свой смартфон, создать аккаунт, добавить платежную карту и определиться с заказом или услугой. Пользователями приложения Glovo могут стать только совершеннолетние лица.