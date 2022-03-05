Glovo запустил специальный баббл для помощи ВСУ

Сервис быстрой курьерской доставки Glovo запустил в приложении благотворительный баббл для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. С 4 марта пользователи приложения Glovo через баббл «Помоги Украине» могут перечислить средства в поддержку ВСУ и в благотворительные организации, которые будут добавляться по мере запросов. Баббл «Помоги Украине» в настоящее время доступен для пользователей в 38 городах присутствия сервиса Glovo в Украине. Сейчас команда работает над тем, чтобы пользователи по всей территории Украины могли им пользоваться круглосуточно. В баббле уже доступны благотворительный фонд «Повернись живим» и Общество Красного Креста Украины, а в ближайшее время подключат и другие благотворительные организации и фонды.

Инициативу по подключению баббла «Помоги Украине» активно поддерживают на других рынках присутствия сервиса Glovo — он уже работает в Молдове и Румынии, сегодня запускается в Польше. Также в процессе запуска другие страны – Болгария, Хорватия, Черногория, Испания, Италия и другие. Вскоре пользователи приложения Glovo во всем мире смогут пожертвовать на нужды Вооруженных Сил Украины.

В 22 странах продолжает действовать глобальная инициатива Glovo Cares — с 24 февраля с каждого осуществленного сотрудниками заказа часть дохода передается Обществу Красного Креста Украины.

Сервис Glovo также развернул несколько инициатив со своими сотрудниками, в частности:

1. координирует поиск и доставку медикаментов во всех городах Украины;

2. организовал координационный центр для поддержки сотрудников компании и по возможностям переселенцев из разных городов Украины;

3. реорганизовал «облачные кухни» в пункты приготовления пищи для местных ТО и нуждающихся.

Если вы нуждаетесь в помощи или желаете присоединиться к инициативам в качестве волотнера, пожалуйста, обращайтесь на страницу Glovo в социальной сети Instagram.

Напоминаем, что сервис Glovo постепенно восстанавливает и поддерживает операции в городах, где есть возможность. По состоянию на 4 марта это 19 городов: Днепр, Каменец-Подольский, Умань, Винница, Черкассы, Львов, Одесса, Черноморск, Ивано-Франковск, Ровно, Тернополь, Луцк, Хмельницкий, Кривой Рог, Кропивницкий, Ужгород, Дрогобыч, Трускавец и Черновцы. А также команда делает уже возможное, чтобы с отобранными курьерами возобновить операции в Киеве. В этих городах сервис работает по новым инструкциям и особенно внимателен к безопасным условиям осуществления доставок. Приоритет в доставках предоставляется заказам из бабблов «Аптека» и «Супермаркеты». Весь доход компания передает Вооруженным силам Украины. В случае появления опасных условий все заказы будут автоматически отменены.