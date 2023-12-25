Новости Авто 25.12.2023 в 15:44 comment views icon

GM приостанавливает продажи нового электромобиля Chevy Blazer EV из-за сообщений о серьезных проблемах с ПО

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Вадим Карпусь

Автор новостей

GM издала распоряжение о прекращении продаж Chevy Blazer EV всего через несколько недель после его выпуска. Это непростое решение стало следствием появления сообщений о проблемах с программным обеспечением, из-за которых автомобиль становился неуправляемым.

В Edmunds задокументировали 23 проблемы во время тест-драйва электрического внедорожника, в том числе неоднократные сбои информационно-развлекательной системы и отображение множества сообщений об ошибках. Автор Inside EV Кевин Уильямс также тестировал Blazer EV и не только столкнулся с аналогичными проблемами с дисплеем, но и оказался в затруднительном положении после того, как автомобиль сломался во время зарядки.

«Мы знаем, что ограниченное число владельцев Blazer EV столкнулись с некоторыми проблемами с качеством программного обеспечения. Чтобы наши клиенты получили отличные впечатления от использования своего автомобиля, мы временно приостанавливаем продажи электромобилей Blazer», ─ говорится в заявлении Chevrolet.

По словам вице-президента Скотта Белла, все новые поставки приостановлены.

Электромобиль Chevrolet Blazer EV оснащен аккумуляторной системой GM Ultium, которая используется во многих других автомобилях, включая GMC Hummer EV и Cadillac Lyriq. Как сообщает Inside EVs, они тоже стали предметом множества жалоб. Представитель GM сообщил, что проблемы Blazer «не связаны с безопасностью и не связаны с Ultium или встроенным Google».

Источник: Engadget

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