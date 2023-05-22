Escalade IQ — GM работает над созданием электрической версии Cadillac Escalade

GM объявила, что работает над полностью электрической версией роскошного полноразмерного внедорожника Cadillac Escalade. Эта модель фигурирует под названием Escalade IQ.
Escalade IQ присоединяется к другим электромобилям Cadillac, включая ультра-роскошный Celestiq и более доступный внедорожник Lyriq, стоимость которого начинается от $64 тыс. Выпуск Escalade IQ является частью плана GM по трансформации к 2030 году Cadillac в бренд, предлагающий исключительно электромобили.
Платформа GM Ultium является основой для нынешних и будущих электромобилей компании, включая Chevy Equinox EV, Silverado, GMC Hummer EV и, предположительно, Escalade IQ тоже. Многие автопроизводители склоняются к идее выпуска более крупных внедорожников на рынке США, поскольку спрос на них растет.
Последняя модель Escalade была самым большим и длинным из когда-либо выпущенных внедорожников компании. Текущая версия Escalade с бензиновым двигателем стоит более $80 тыс. Но, учитывая, что электрический Hummer EV стоит от $111 тыс., можно ожидать, что Escalade IQ будет более дорогим.
Источник: The Verge