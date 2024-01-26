GM и Honda будут совместно создавать водородные топливные элементы для «различных продуктов»

General Motors и Honda объявили, что их совместное предприятие FCSM начало производство водородных топливных элементов, которые со временем найдут применение в «различных продуктах».

Водородные топливные элементы используют сжатый водород в качестве топлива, единственным выбросом от которого является водяной пар. Ряд автопроизводителей намерен воспользоваться этой технологией из-за ее преимуществ в разработке тяжелых транспортных средств и мобильных электрогенераторов — как способ дальнейшей замены транспортных средств на бензине или дизеле, передает The Verge.

FCSM расшифровывается как «Производство систем на топливных элементах». Совместное предприятие между GM и Honda было создано в 2017 году. Оба автопроизводители также сотрудничали над созданием электромобилей с аккумуляторными батареями, например Honda Prologue, Acura ZDX и Cruise Origin.

Завод FCSM площадью 6500 квадратных метров в Браунстауне, штат Мичиган, построили за счет совместных инвестиций GM и Honda в размере 83 млн долларов. Компании называют его «первым крупномасштабным производственным совместным предприятием по производству топливных элементов».

Водород не нашел особого успеха на рынке легковых автомобилей. Honda была одной из немногих компаний, которая продавала автомобиль на водородных двигателях — модель Clarity, но его производство прекратили в 2017-м. Проблема в почти полном отсутствии инфраструктуры заправок. Автопроизводители сейчас ориентируются на рабочие грузовики и строительную технику, теоретически предполагая, что для транспортных средств, работающих на ограниченных территориях будет проще построить инфраструктуру.

Энергоемкость водорода относительно низкая, что делает хранение водорода сложной задачей, поскольку для его компактного хранения требуется высокое давление, низкие температуры или химические процессы. Преодоление этой проблемы важно для малотоннажных транспортных средств, поскольку они часто имеют ограниченные габариты и вес для хранения топлива.

Администрация Байдена недавно предложила новые налоговые правила, направленные на удешевление производства водорода как менее грязной альтернативы ископаемым видам топлива. Проблема, однако, в том, что большинство водорода производится с помощью ископаемого топлива, преимущественно с помощью процесса под названием паровой метановый риформинг, который приводит к выбросам углекислого газа. Метан является еще более мощным парниковым газом, чем CO2.

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