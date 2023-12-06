Новости Игры 06.12.2023 в 17:35 comment views icon

Goat Simulator 3 о приключениях озорного козла вышла на Android и iOS по цене $13

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Goat Simulator 3 о приключениях озорного козла вышла на Android и iOS по цене $13

Любимый многими козел, сеющий хаос вокруг себя, возвращается на мобильные устройства с запуском игры Goat Simulator 3 на iOS и Android.

Как и раньше, игроку предстоит управлять неугомонным козлом, который выполняет трюки и портит жизнь окружающим. Цель состоит в том, чтобы испортить день как можно большему количеству NPC. В Goat Simulator 3 разрушительная сила парнокопытного усилена при помощи разных вспомогательных инструментов, таких как реактивные ранцы, ракетные установки и усиленные рога. Также животному можно добавить различные модные аксессуары.

Мобильные версии предлагают практически тот же набор функций, что и вышедшая ранее версия для PS5, Xbox Series X/S и ПК, в частности, поддержку кооперативного многопользовательского режима. Другие мобильные функции включают в себя несколько вариантов коз (высоких, рыбьих, в шляпах), «приличное количество» квестов в открытом мире, мини-игры и многое другое.

Следует отметить, что, несмотря на название Goat Simulator 3, на самом деле это вторая игра в серии. Разработчик пропустил номер 2, выпустив продолжение через 8 лет после оригинальной Goat Simulator.

Goat Simulator 3 продается на Android и iOS по цене $13 (539,99 грн), что немало для мобильной игры.

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