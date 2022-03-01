Головні перемоги ІТ-армії України у кібервійні проти Росії

Повномасштабна війна Росії проти українського народу триває вже 5 добу. За цей час весь світ дізнався, хто справжній ворог та агресор. Українці згуртовуються заради захисту держави, родин та рідної землі. Ніхто не стоїть осторонь!

Кожен злочин, кожен обстріл, який окупанти скоюють проти України, об’єднує всіх ще більше. Боремося і на кіберфронті. Для цього створено IT-армію. Це талановиті фахівці з цифрової сфери: розробники, кіберспеціалісти, дизайнери, копірайтери, маркетологи, таргетологи. І не лише українці! Отримуємо допомогу зі всього світу. Усі охочі з різних країн долучаються до нашої армії.

Силами фахівців неодноразово влаштовані безпрецедентні за масштабом DDoS-атаки на російські державні ресурси, сайти банків та бізнес-корпорацій. Нам вже є чим пишатися! Ще ніколи Росія не була під таким тиском та не зазнавала таких втрат.

IT-армія нищить все на своєму шляху:

IT-спеціалісти за 1 хвилину поклали російський сайт Держпослуг

Московська біржа впала за 5 хвилин. Так само вдалося покласти Сбербанк та біржу BestChange

Впали сайти ФСБ, Роскомнадзору, Президента РФ, Уряду РФ, Держдуми, Ради Федерації та ще низка інших

Сайт Нацбанку Білорусі приліг, як і десятки інших стратегічних сайтів

Зламані сайти найбільших російських ЗМІ: ТАСС, «Коммерсант» та «Фонтанка”

Заблокований сайт окупантів з пропагандистським мерчем

Нарешті на цифровому телебаченні в РФ побачили та почули правду про війну в Україні

Навіть зараз здійснюється атака і на криптообмінники, які підключені до російськіх банків. Не дамо ворогові жодного шансу! І як сказав Президент України Володимир Зеленський, кожен з нас воїн, воїн на своєму місці, і кожен з нас переможе! Слава Україні!

Приєднуємося до IT-армії: https://t.me/itarmyofukraine2022

Поки українські кібервійська працюють, російські сайти — спочивають!