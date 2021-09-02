



«Quick phrases» (Быстрые фразы) — это новая функция, которая в будущем может появиться в Google Assistant. Она позволяет не называть фразу-триггер «Hey Google» для выполнения обыденных задач, например, чтобы спросить который час, включить свет, изменить громкость аудио, переключить трек и т.п. Данная функциональность пока не анонсирована официально, поэтому нет информации о том, когда она появится и какие устройства будут ее поддерживать.

Впервые функция была обнаружена еще в апреле под кодовым названием «Guacamole». Тогда в настройках был найден пункт «Voice shortcuts». Предполагалось, что он позволяет отключать сигналы будильника и таймеров, а также отвечать на входящие звонки без фразы-триггера. Теперь же обнаружено обновленное меню, содержащее большее количество команд («salsas»), которые могут быть выполнены без фразы-триггера «Hey Google».

На скриншоте видно, что пользователь может выбрать конкретные фразы, на которые должен реагировать Google Assistant без «Hey Google». Также будет использоваться технология распознавания голоса «Voice Match», чтобы система могла реагировать только на ваш голос. «Quick phrases» разделены на несколько категорий: Recommended (Рекомендованные), Alarms (Будильники), Connect (Подключение), General info (Общая информация), Lights (Освещение), Media controls (Управление медиа), Timers (Таймеры), To-Dos (Задачи).

К сожалению, функция пока что не работает, так что необходимо дождаться официальной информации от Google. Вполне возможно, что компания анонсирует «Quick phrases» на своей осенней презентации.

Источник: 9to5google