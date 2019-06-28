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Google Maps теперь подскажет, насколько загружен ваш автобус или поезд

Google Maps теперь подскажет, насколько загружен ваш автобус или поезд

Google Maps теперь подскажет, насколько загружен ваш автобус или поезд


Компания Google объявила о новой функции в своём картографическом сервисе, которая позволяет прогнозировать степень загруженности транспортного средства, будь то автобус, поезд или метро. Google выдаёт эту информацию, основываясь на прошлых поездках.

В течение нескольких месяцев поисковый гигант просил пользователей Google Maps предоставить дополнительную информацию об уровне загруженности их маршрутов. Каждый раз после завершения поездки им предлагалось выбрать из четырёх вариантов: много свободных мест, мало свободных мест, только стоячие места и стоячие места в более тесном пространстве. Теперь у компании достаточно данных, чтобы начать предлагать прогнозирование загруженности транспортных средств для пользователей, которые планируют свои ежедневные маршруты. Новая функция уже работает в приложении в 200 городах по всему миру.

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Кроме того, в Google Maps также появились задержки движения автобусов в режиме реального времени в местах, где пассажиры не имеют возможности получить эту информацию непосредственно от местных транспортных компаний. Теперь вы сможете видеть, опаздывает ли ваш автобус и как долго задержится, а также более точное время в пути в зависимости от условий движения по маршруту. Вся эта информация будет отображаться на карте.

Источник: The Verge

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