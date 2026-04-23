Google осуществила мечту офисных работников: Workspace Intelligence как ИИ-слой для Gmail, Drive, Docs и Chat

Новость публикуется в партнерстве с ?

На конференции Google Cloud Next ’26 в Лас-Вегасе компания Google представила Workspace Intelligence — новый семантический уровень для Google Workspace, который превращает разрозненные письма, чаты и файлы в единую интеллектуальную систему.

По словам Google, это не просто набор новых функций: платформа получила способность понимать сложные смысловые связи между вашими документами, активными проектами, коллегами и корпоративной базой знаний. Центральный элемент обновления — функция Ask Gemini in Chat, которую Google позиционирует как «командная строка для всей вашей работы» прямо в окне чата. Она формирует ежедневный брифинг с приоритетными задачами и непрочитанными темами, генерирует документы и презентации, планирует встречи и находит нужные файлы по описанию.

Кроме Workspace, Gemini теперь подключен к внешним инструментам — Asana, Jira и Salesforce — без необходимости оставлять чат. В Gmail появились AI Inbox и AI Overviews в поиске: первый приоритизирует входящие письма по важности, второй — синтезирует ключевые тезисы из нескольких веток переписки по одному запросу. В Google Drive Drive Projects позволяют централизованно организовывать файлы и письма вокруг конкретного проекта, а функции AI Overviews и Ask Gemini теперь общедоступны. Google Docs получил возможность генерировать инфографику на основе данных и редактировать документ в соответствии с комментариями.

Google Sheets теперь позволяет строить или редактировать таблицы через естественный язык — модель синтезирует данные из файлов, писем и веба. Google Slides — полноценная генерация презентаций за одну команду, с автоматическим соблюдением корпоративных шаблонов. Workspace Intelligence строится на той же защищенной инфраструктуре, что и остальная Workspace: данные не просматриваются людьми, не используются для рекламы и не применяются для обучения моделей без разрешения администратора.

Предусмотрена также привязка обработки данных к США и ЕС и поддержка шифрования на стороне клиента. Отдельно Google анонсировала Rapid Enterprise Migration — инструмент, ускоряющий переход из Microsoft 365 в Google Workspace в пять раз, в том числе для юридических и финансовых команд. Это прямой удар по позициям Microsoft: как мы писали ранее, доля активных пользователей Microsoft 365 Copilot среди тех, у кого есть одновременный доступ к конкурентным платформам, упала до 8% — самый низкий показатель среди всех крупных ИИ-сервисов.

По данным Google, Workspace уже используют Colgate-Palmolive, Compass Real Estate, Korean Airlines и Natura. В ближайшее время Workspace Intelligence начнет постепенно разворачиваться для корпоративных клиентов — подробный график обнародован в Workspace Updates Blog.

Комментарий эксперта Cloudfresh, участника Google Cloud Next 2026:

Workspace Intelligence — это момент, когда ИИ в рабочих инструментах перестает быть «ассистентом», а контекст становится главным активом. Самое интересное здесь то, что меняется не интерфейс, а сама логика работы в Google Workspace. Chat фактически становится точкой входа, где достаточно сформулировать задачу, а система сама подтягивает нужный контекст, взаимодействует с инструментами и подстраивается под стиль работы пользователя. По сути, Google собирает новую базовую модель работы вокруг трех вещей — агентов, контекста и безопасности. И здесь важно, что этот уровень ИИ сразу строится как enterprise-ready: данные не просматриваются людьми, не используются для рекламы и не применяются для обучения моделей без разрешения. Для компаний это означает довольно радикальную вещь: конкурентным преимуществом становится не то, какие инструменты ты используешь, а то, насколько быстро они вместе могут превратить информацию в решение. Олег Максимович

Соучредитель, General Manager, Cloudfresh 🌥️

Источник: Google Cloud Next ’26

