Microsoft Copilot — новый ИИ-помощник, которые поработает за вас в Word, Excel и других приложениях Office

Прогресс, пожалуй, еще никогда не был настолько быстрым: как только Google представила набор ИИ-функций для своей облачной платформы и пакета производительности Workspace — OpenAI выпустила последнюю версию языковой модели GPT-4. А через два дня после этого Microsoft анонсирует Microsoft 365 Copilot — с генеративными возможностями ИИ для продуктов Office.

Copilot в Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams можно использовать для написания текста, анализа числовых данных, создания новых дизайнов, обобщения электронной почты, обсуждений в чате и многое другое. В ходе презентации Microsoft показала, что ИИ может выполнять различные запросы в считанные секунды — тогда как человеку для этого обычно требуется полчаса или больше.

Например, технология смогла написать электронное письмо в Outlook, чтобы пригласить друзей на выпускной вечер в средней школе. Затем в PowerPoint Copilot создал презентацию старшеклассника, взяв фотографии из его аккаунта OneDrive.

В другом примере Microsoft показала, как Copilot создает бизнес-предложение в Word, основываясь на данных из предыдущих документов пользователя (функция, известная как Microsoft Graph); добавляет короткое обобщение в начале; а затем переводит предложение в презентацию PowerPoint.

Microsoft Graph позволяет программам «видеть» ваши электронные письма, календарь, документы и другую информацию, хранящуюся в облаке Microsoft — Outlook.com, OneDrive, Office 365, Teams и т.д. Для целей генеративного инструмента на основе ИИ эта информация становится невероятно ценной, поскольку обеспечивает важный контекст для создания контента. Иными словами, Copilot не просто создает контент или вносит предложения с нуля, он делает это, зная содержимое документов, которые вы создаете, электронные письма, которые вы отправляете и получаете, ваше расписание встреч и список дел и т.д.

Между тем, в программе Excel Copilot смог проанализировать данные и предоставить итоги ключевых тенденций. Также он может создавать дополнительные графики, выделяющие разные бизнес-сценарии. В Teams система посетит совещание вместо вас, создав стенограмму и заметки ключевых моментов. Впоследствии Copilot можно задать вопросы для получения дополнительной информации.

«Эта новая эра вычислительной техники откроет совершенно новый способ работы», — сказал корпоративный вице-президент Microsoft Джаред Спатаро во время мероприятия.

В начале Microsoft сделает технологию доступной для «небольшого количества клиентов» (это 20 компаний), а для более широкого круга начнет распространять ее в ближайшие месяцы.

Источник: PCmag, Techspot