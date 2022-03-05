Google Украина отметила, что службы безопасности компании работают круглосуточно без выходных, чтобы защитить украинских пользователей и важные местные службы. Они продолжают наблюдать попытки DDoS-атак против многих украинских сайтов, в том числе Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, а также таких сервисов, как Liveuamap, которые помогают людям находить информацию.

Именно поэтому в Google Украина расширили доступ к Project Shield, бесплатной защите от DDoS-атак, чтобы украинские правительственные веб-сайты, посольства во всем мире и другие правительства в непосредственной близости от конфликта могли оставаться онлайн, защищаться и продолжать предлагать свои важные услуги.

Project Shield позволяет Google поглощать плохой трафик во время DDos-атак и действовать как щит для небольших веб-сайтов, позволяя им продолжать работать и защищаться от этих атак. На сегодняшний день сервисом пользуются более 150 веб-сайтов в Украине, в том числе много информационных организаций, и мы сообщили о его доступности представителям правительства Украины. В Google Украина призвали все соответствующие организации зарегистрироваться в Project Shield, чтобы системы могли помочь блокировать эти атаки, чтобы сайты могли оставаться в режиме онлайн.

Вторжение в Украину быстро порождает разрушительный гуманитарный кризис. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), более 1,2 миллионов украинцев уже покинули свои дома, а ООН предупредила, что эта цифра может возрасти до 5 миллионов человек в ближайшие недели и месяцы. Половина беженцев, уже выехавших из страны, нашли временное убежище в Польше. Сегодня мы увеличиваем нашу поддержку до 25 миллионов долларов, выделяя дополнительные 10 миллионов долларов на помощь организациям, оказывающим как немедленную гуманитарную помощь, так и долгосрочную помощь для беженцев в Польше.

Уведомления о воздушных налетах и ​​сиренах в Украине – трагическая ежедневная реальность, и мы делаем все возможное, чтобы помочь людям получать эти важные уведомления как можно больше способов. Мы представляем приложение Повітряна тривога пользователям Google Play в Украине. Это приложение было создано украинскими разработчиками в сотрудничестве с украинским правительством, чтобы лучше предупреждать людей о воздушных налетах.

Чтобы помочь важным организациям, участвующим в оказании гуманитарной помощи, например медицинское обеспечение, продовольственная помощь, а также поддержка и помощь беженцам, Google Украина предоставляет бесплатные услуги через кредиты Google Cloud для соответствующих организаций.

Чтобы помочь людям общаться с друзьями и семьей в это непростое время, Google Украина также отменила плату за международные звонки из Украины и США в Украину через Google Fi, а также отменила плату за звонки в Украину для людей, пользующихся Google Voice.

«Мы продолжаем следить за ситуацией и сменой правительственных норм, в частности санкциями, в регионе. Мы постоянно общаемся с правительствами в Европе и во всем мире, чтобы мы могли работать над оперативным исполнением их решений, включая ограничения присутствия российских государственных СМИ на наших платформах» – Кент Уолкер, Президент, Global Affairs

Источник: Google Украина