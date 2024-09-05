GoPro анонсирует Hero 13 Black и компактную Hero: что нового?

GoPro анонсировала две новые экшн-камеры: GoPro Hero 13 Black и более компактную модель GoPro Hero.

GoPro Hero 13 Black

Hero 13 Black оснащена встроенной системой шумоподавления. Камера способна записывать видео HLG HDR и 10-битное видео в G-Log. Она также имеет новый режим замедленной съемки, который может записывать видео 720p со скоростью до 400 кадров в секунду, 900p со скоростью 360 кадров в секунду и 5,3K со скоростью 120 кадров в секунду. Модуль беспроводной связи обновлен до Wi-Fi 6, что обеспечивает «до 40% более высокую скорость передачи контента».

Некоторые из новых функций, которые GoPro добавляет в 13 Black, включают магнитное крепление и магнитную зарядку, три новых объектива. Еще производитель добавил переработанный аккумулятор, который имеет на 10% большую емкость, чем его предшественник. В то же время камера сохранила многие функции своего предшественника, включая сенсор 8:7.

Новые линзы для Hero 13 Black для Hero 13 Black

GoPro выпустила новый набор объективов серии HB для Hero 13 Black. Ultra Wide Lens Mod ($99,99) захватывает поле зрения 177 градусов с соотношением сторон 1:1. Новый Macro Lens Mod ($129,99) может снимать близкие сцены, хотя он не может фокусироваться ближе чем 11 см. Anamorphic Lens Mod ($129,99) предложит запись в формате 21:9 и блик линз в стиле фильма.

GoPro Hero

Что касается новой версии GoPro Hero, то эта компактная экшн-камера на 35% меньше и на 46% легче чем Hero 13 Black. Она весит 86 г. Компания говорит, что ее встроенный аккумулятор может работать примерно до 155 минут при записи видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Она также записывает видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду и может делать замедленные съемки 2,7K со скоростью 60 кадров в секунду.

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Цена GoPro Hero 13 Black составляет $399, а Hero — $199. Их продажи начнутся 10 и 22 сентября, соответственно. Объективы Ultra Wide и Macro Lens можно будет купить с 10 сентября, Anamorphic Lens — только со следующего года.

Источник: The Verge

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