Новости Устройства 20.04.2026

GoPro назвала цены на Mission 1: новая линейка стартует от $500 для подписчиков

GoPro Mission 1 Series: цены на новые камеры с 1-дюймовым сенсором и записью в формате 8K

GoPro наконец раскрыла цены на линейку Mission 1 — прямо на выставке NAB 2026 в Лас-Вегасе. Базовая Mission 1 будет стоить $599,99, Mission 1 Pro — $699,99. Подписчики получат скидку $100 на каждую модель.


Предзаказы на Mission 1 и Mission 1 Pro уже открыты, релиз — 28 мая. Mission 1 Pro ILS с байонетом Micro Four Thirds для сменной оптики поступит в третьем квартале 2026 года по той же цене $699,99. То есть сменная оптика обходится без доплаты к базовой цене Pro.

Техническая основа всей серии — сенсор размером 1 дюйм на 50 мегапикселей и новый процессор GP3. Mission 1 Pro выдает 8K60 в формате 16:9, Open Gate 8K30 в формате 4:3, а также замедленную съемку 4K240 и 1080p960. Базовая Mission 1 ограничена 8K30 и замедлением до 4K120. Обе поддерживают 10-битное видео, стабилизацию HyperSmooth с блокировкой горизонта на 360° и RAW-фото.

Стоит отметить: на анонсе две недели назад GoPro намеренно не назвала цены, сославшись на нестабильность рынка флэш-памяти. Цифры появились только сейчас, на NAB. Mission 1 Pro Grip Edition с защитной рукояткой-клеточкой будет стоить $779,99, для подписчиков — $679,99.


На рынке цены выглядят агрессивно. DJI и Insta360 крепко держат сегмент до $600, и GoPro не пытается их бить на их поле. Mission 1 целится в тех, кому мало экшн-камеры, но не нужна полноценная беззеркалка. Сенсор 1 дюйм в таком форм-факторе ранее встречался разве что в Sony ZV-1 или Ricoh GR IIIx — но без 8K и без такой живучести.

Creator Edition и Mission 1 Pro ILS поступят в третьем квартале 2026 года.

Источник: GoPro / PRNewswire

