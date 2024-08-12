Археолог идентифицировал редкие остатки римской тюрьмы в Коринфе в Греции.

Мэтью Ларсен, археолог и доцент из Копенгагенского университета, обнаружил остатки римской тюрьмы, возраст которой достигает примерно 1600 лет. Ларсен идентифицировал тюрьму, тщательно исследовав сам объект, надписи на его стенах и полу, а также изучив записи раскопок 1901 года.

«Исторические записи свидетельствуют, что тюрьмы должны были существовать почти в каждом римском городе, по крайней мере в тех, где был форум», — написал Мэтью в журнале Hesperia. «Однако археологические остатки тюрем оказалось чрезвычайно сложно идентифицировать. Есть очень мало доказательств того, как выглядела римская тюрьма или где она могла располагаться».

Ключевым фактором в определении назначения здания стали многочисленные надписи, оставленные заключенными. Они содержали мольбы на греческом языке, такие как:

«Пусть судьба тех, кто страдает в этом беззаконном месте, победит. Господи, не проявляй милости к тому, кто бросил нас сюда».

Археолог обнаружил остатки кувшинов и ламп в восточном проходе тюрьмы. Эти предметы, вероятно, использовали для обеспечения заключенных водой и светом. Кроме того, в одной из камер нашли доказательства существования небольшого туалета.

Условия содержания заключенных были ужасными. Из надписей понятно, что заключенные находились в темном пространстве, отрезанные от внешнего мира и лишенные возможности донести свои жалобы. Их слова, высеченные на стенах, свидетельствуют об отчаянии и беспомощности людей, чьи голоса никто не слышал. Одна из надписей гласит, что группа заключенных провела в тюрьме целую зиму, что, по словам Ларсена, должно было быть чрезвычайно холодным опытом.

Некоторые надписи содержат изображения игровых досок, что свидетельствует о попытках заключенных как-то развлечься. Другие умоляют об освобождении:

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«Господи Боже и чистая справедливость, выкупи из этого места двух братьев. Христос, защити и Будиса, и Иоанна…».

Есть также надписи с просьбой о мести тем, кто их заключил: «Господи, пусть они умрут ужасной смертью» и «Богородица, воздай [наказанием] Мариносу, который бросил нас сюда и заставил провести зиму».

Напомним, недавно ученым удалось расшифровать четыре вавилонские клинописные таблички возрастом в 4000 лет, которые предсказывают будущие катастрофы на основе лунных затмений.

Источник: Livescience