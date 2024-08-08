«Король умрет, нация падет»: ученые расшифровали самые древние Вавилонские тексты с предсказанием потенциальных катастроф

Все подумали об одной и той же стране?

Ученым удалось расшифровать четыре вавилонские клинописные таблички возрастом в 4000 лет, которые предсказывают будущие катастрофы на основе лунных затмений.

На самом деле их нашли еще около 100 лет назад, а результаты расшифровки только сейчас опубликовали в издании Journal of Cuneiform Studies.

«Темные предвестники»

Лунное затмение — это астрономическое явление, которое происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной, и Луна попадает в тень или полутень Земли. А поскольку небесные тела были неизменной частью жизни во всем мире, разные народы в разные времена имели для их движения собственные объяснения. Как и древние вавилоняне, которые считали, что Луна и звезды отражали волю и желания богов, и даже предсказывали будущее.

Судя по расшифровкам текстов, вавилоняне считали лунные затмения предвестниками чего-то плохого — например, смерти короля. И чтобы не пропустить «темное» событие, они даже разработали собственный метод вычисления времени наступления затмений, известный как цикл сароса, который охватывает период в 223 лунных месяца.

«Король умрёт, нация падёт»

Эта коллекция из четырех табличек, насколько известно ученым, является старейшей из всех вавилонских текстов, которые сейчас хранятся в мировых музеях. Вот перечень того, что лунные затмения предвещали для вавилонян, согласно нынешним расшифровкам:

Чума

Экономические проблемы

Смерть правителя

Падение Элама Элам — одна из древнейших известных цивилизаций, древняя страна на юго-западе Ирана, примерно в пределах современных провинций Хузестан и Илам (название последнего происходит от Элама).

Большое наводнение

Конец династии

Восстание

Интересно, что некоторые из этих знаков были условными. Например, определенные приметы имели два варианта: или король умрет и людям на его земле будет хорошо; или не умрет, а народ в дальнейшем будет страдать.

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В целом расшифровки согласуются с тем, что известно об общих религиозных практиках, и вавилоняне так же использовали магические ритуалы в попытках защитить короля (если это было необходимо).

На сегодня, лунные затмения не несут никаких подобных признаков (разве что для отдельных людей). Сами же таблички являются просто очередным доказательством того, что вавилоняне достигли значительного прогресса в астрономии еще тысячи лет назад.

Источник: iflscience, jpost