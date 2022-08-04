Госспецсвязи рассказала, насколько безопасно пользоваться бесплатными общественными сетями Wi-Fi

Госспецсвязи Украины опубликовала очередной полезный материал по тематике кибербезопасности, ответив на вопрос — насколько безопасно пользоваться бесплатными общественными сетями Wi-Fi.

Сегодня подключиться к бесплатным сетям Wi-Fi можно во многих заведениях питания, в парках, общественном транспорте, торговых центрах и даже в укрытиях. Безусловно, для многих украинцев это удобный и выгодный способ получить доступ к интернету и быть на связи. Однако и риски при пользовании общественными бесплатными сетями Wi-Fi все же существуют.

Чтобы быть в безопасности и защитить свои данные, рекомендуем соблюдать несколько правил:

Проверяйте сеть. Не подключайтесь к неизвестным точкам Wi-Fi, если вы не знаете, кто раздает связь. Если, например, вы находитесь в кафе, уточните у работников название сети заведения. Помните, что кибермошенники могут создавать фейковые сети.

Используйте VPN-сервисы.

Безопаснее в случае необходимости каждый раз подключаться к сетям Wi-Fi вручную. Ограничьте возможность автоматического подключения устройства. Это можно сделать в настройках ноутбука или смартфона.

Выключите функцию совместного доступа к файлам через локальную сеть на всех устройствах. При подключении к общественному Wi-Fi они могут стать доступными злоумышленникам. Проверить Windows, включен ли доступ, можно следующим образом: Панель управления – Сеть и интернет – Центр сетевых подключений и общего доступа – Дополнительные параметры общего доступа. На Mac настройки совместного доступа к файлам осуществляются в меню Apple – Системные параметры – Общий доступ.

Не используйте общедоступные сети Wi-Fi для обмена чувствительной конфиденциальной информацией и решения важных дел. Лучше пользоваться проверенной стационарной сетью или мобильным интернетом.

Используйте антивирус и посещайте только безопасные сайты.

Отключайте Wi-Fi, если им не пользуетесь.

Источник: Госспецсвязи