Государственный долг Украины превысил 5 трлн грн и к концу года составит 85% ВВП ─ Гетманцев

Как заявляет председатель Комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, ссылаясь на данные Минфина, по состоянию на 30 ноября государственный и гарантированный государством долг достиг 5,1 трлн грн. Это эквивалентно $140,8 млрд.

Гетманцев указывает, что в ноябре рост государственного долга ускорился. За месяц госдолг увеличился на 3,3% – на 164,3 млрд грн или $4,5 млрд в валютном эквиваленте. Государственный долг вырос в результате привлечения очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС, ссуды от Всемирного банка и размещения ОВГЗ.

Отмечается, что с 28 февраля 2022 года государственный долг вырос на 87,6% – на 2,39 трлн грн. В валютном эквиваленте госдолг увеличился на 50,9% ─ $47,5 млрд. В долговой структуре внешний госдолг увеличился до 68,6% (до войны 60,9%), долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ) ─ до 71,4 % (до войны 65,1%). Основной прирост государственного долга с начала войны происходил за счет внешних ссуд от официальных кредиторов на финансирование дефицита бюджета, обусловленного войной.

Как ожидается, к концу 2023 года соотношение госдолга к ВВП составит около 85% ВВП. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 78,4%, а в довоенном 2021 году – 48,9%. Хотя 85% ВВП – это достаточно высокий показатель, он меньше предыдущих прогнозов на этот год, которые давали уровень государственного долга к ВВП около 100% ВВП (МВФ прогнозировал 98% ВВП).