Готова спецификация PCIe 5.0, обеспечивающая пропускную способность 32 ГТ/с. Это вдвое больше возможностей PCIe 4.0





Как известно, представленные на днях семинанометровые настольные процессоры AMD Ryzen 3000, кроме прочего, выделяются поддержкой интерфейса PCIe 4.0 с удвоенной пропускной способностью по сравнению с предыдущим поколением — до 2 ГБ в секунду. Для видеокарт возможности данного интерфейса излишни, но вот SSD могут стать еще быстрее. Собственно, в рамках идущей сейчас выставки Computex несколько производителей уже показали первые SSD с интерфейсом PCIe 4.0. Между тем отраслевая организация PCI-SIG, занимающаяся развитием и продвижением шины PCI Express (PCIe), сообщила о готовности финальных спецификаций новой версии стандарта — PCIe 5.0.

Стандартом PCIe 5.0 утверждена скорость передачи данных на уровне 32 ГТ/с (гигатранзакций в секунду), то есть в два раза больше по сравнению с версией PCIe 4.0, которая только начинает распространяться, и в четыре раза по сравнению с использующейся повсеместно версией 3.0.

«Новые приложения, обрабатывающие большие объемы данных, стимулируют спрос на беспрецедентный уровень производительности. Завершение разработки спецификации PCIe 5.0 за 18 месяцев является крупным достижением, и этим мы обязаны всем сотрудникам, которые усердно работали над развитием технологии PCIe для удовлетворения потребностей отрасли в производительности. В обозримом будущем архитектура PCIe станет де-факто стандартом высокопроизводительного интерфейса ввода-вывода». — Аль Янес (Al Yanes), председатель и президент PCI-SIG.

За 27 лет организации PCI-SIG удалось увеличить пропускную способность интерфейса с 133 МБ/с (для первой 32-разрядной параллельной версии) до 32 ГБ/с (последовательная версия v4.0 х16), то есть в 240 раз. Новый стандарт PCIe 5.0 поднимает этот показатель вдвое, до 64 ГБ/с.

Среди других основных особенностей спецификации PCIe 5.0 представители PCI-SIG выделили следующие:

электрические изменения, повышающие целостность сигнала и механические свойства разъемов;

новый разъем для карт расширения — CEM, обратно совместимый с существующими;

полная обратная совместимость с предыдущими версиями стандарта PCIe 4.0, 3.x, 2.x и 1.x.

Финальная версия спецификации PCIe 5.0 уже доступна для загрузки членам консорциума на сайте PCI-SIG.

Как всегда, принятие тех или иных спецификаций совершенно не означает, что соответствующие продукты сразу же появятся на рынке. Потребуется еще минимум несколько лет на широкое распространение PCIe 4.0, так что о сроках принятия рынком PCIe 5.0 пока можно только гадать.

Источник: PCI-SIG