Новости IT-бизнес 31.01.2024 в 11:55 comment views icon

Grammarly, SoftServe и MacPaw: в какие отечественные компании стремятся попасть украинские IT-шники, — исследование DOU

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Юрій Орос

Автор новин

DOU и Сообщество брендинга работодателей опубликовали исследования и составили список из 69 крупнейших и самых заметных ІТ-компаний (кроме GameDev), где больше всего стремятся работать украинские ІТ-специалисты. Всего в опросе приняло участие 4739 айтишников и 532 человека, которые ищут первую работу в ІТ.

Наиболее привлекательными по их мнению являются трио: Grammarly, SoftServe и MacPaw. В десятку также попали GlobalLogic, Ajax Systems, Intellias, EPAM, N-iX, Ciklum и Uklon.

Grammarly, SoftServe и MacPaw: в какие отечественные компании стремятся попасть украинские IT-шники, - исследование DOU

При выборе оффера прежде всего учитывают зарплату и атмосферу в команде. Для специалистов важна не только репутация компании. Рассматривая оффер, 81% айтишников ожидают, что им предложат хорошую зарплату.

Кроме зарплаты, большинство айтишников обращают внимание на атмосферу в компании и возможность выбирать формат работы (удаленно или в офисе).

Grammarly, SoftServe и MacPaw: в какие отечественные компании стремятся попасть украинские IT-шники, - исследование DOU

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