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Grammarly запустил «детектор тона» для смартфонов, который определяет предполагаемое воздействие текста на читателя

Grammarly запустил «детектор тона» для смартфонов, который определяет предполагаемое воздействие текста на читателя

Grammarly запустил «детектор тона» для смартфонов, который определяет предполагаемое воздействие текста на читателя


Компания Grammarly, которая разрабатывает онлайн-сервис для помощи в написании текстов на английском языке, сообщила про запуск детектора тона для мобильных устройств. Теперь эта функция будет также доступна для пользователей iPhone, iPad и мобильных устройств с ОС Android.

Детектор тона от Grammarly использует комбинацию правил и машинного обучения, чтобы идентифицировать в тексте сигналы, которые формируют его общий тон. Проанализировав выбор слов, формулировок, пунктуацию и даже использование заглавных букв, Grammarly может показать, какое впечатление сообщение вероятно произведет на его читателя: будет звучать нейтрально, оптимистично, благодарно, агрессивно, взволнованно, формально и т.д.

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Чтобы использовать функцию детектора тона на мобильном устройстве, необходимо установить мобильную клавиатуру Grammarly и включить опцию “tone detection” в настройках приложения. Для активации детектора тона сообщение должно насчитывать не менее 150 знаков. Чтобы просмотреть, какие тона определил сервис, нужно нажать на логотип Grammarly в интерфейсе клавиатуры.

«В период удаленной работы, когда письменное общение выходит на первый план, тон коммуникации важен как никогда. Правильно выбранный тон незаменим для построения отношений — и личных, и профессиональных.

С детектором тона от Grammarly для мобильных устройств проверить, как ваше сообщение на английском потенциально воспримет получатель, теперь можно просто на ходу и переключаясь между разными приложениями — например, электронной почтой, социальными сетями или мессенджерами» — отметили в Grammarly.

Напомним, что недавно Grammarly создала первый аннотированный GEC-корпус украинского языка и выложила его в открытый доступ.

Источник: Engadget, Grammarly

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