Grammarly запустил «детектор тона» для смартфонов, который определяет предполагаемое воздействие текста на читателя

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Компания Grammarly, которая разрабатывает онлайн-сервис для помощи в написании текстов на английском языке, сообщила про запуск детектора тона для мобильных устройств. Теперь эта функция будет также доступна для пользователей iPhone, iPad и мобильных устройств с ОС Android.

Детектор тона от Grammarly использует комбинацию правил и машинного обучения, чтобы идентифицировать в тексте сигналы, которые формируют его общий тон. Проанализировав выбор слов, формулировок, пунктуацию и даже использование заглавных букв, Grammarly может показать, какое впечатление сообщение вероятно произведет на его читателя: будет звучать нейтрально, оптимистично, благодарно, агрессивно, взволнованно, формально и т.д.

Чтобы использовать функцию детектора тона на мобильном устройстве, необходимо установить мобильную клавиатуру Grammarly и включить опцию “tone detection” в настройках приложения. Для активации детектора тона сообщение должно насчитывать не менее 150 знаков. Чтобы просмотреть, какие тона определил сервис, нужно нажать на логотип Grammarly в интерфейсе клавиатуры.

«В период удаленной работы, когда письменное общение выходит на первый план, тон коммуникации важен как никогда. Правильно выбранный тон незаменим для построения отношений — и личных, и профессиональных. С детектором тона от Grammarly для мобильных устройств проверить, как ваше сообщение на английском потенциально воспримет получатель, теперь можно просто на ходу и переключаясь между разными приложениями — например, электронной почтой, социальными сетями или мессенджерами» — отметили в Grammarly.

Напомним, что недавно Grammarly создала первый аннотированный GEC-корпус украинского языка и выложила его в открытый доступ.

Источник: Engadget, Grammarly