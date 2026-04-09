Индийский стартап Greenvize представил компактную и готовую к использованию кухонную плиту на водороде.





Система состоит из электролизера с протонно-обменной мембраной, непосредственно интегрированного в кухонную плиту. Таким образом пользователи могут получать водород из воды, просто вращая ручку. Такая плита не требует вспомогательного и дорогостоящего оборудования для хранения или распределения. Вода расщепляется на водород и кислород в результате электролиза.

Водород сразу же используется как топливо для приготовления пищи. Единственное, что выделяется при его сжигании это водяной пар. Одновременно плита выделяет кислород для улучшения качества воздуха вокруг. По словам соучредителя и директора Greenvize Санджива Чоудхари, плите необходимо лишь около 100 мл дистиллированной или очищенной методом обратного осмоса воды и около 1 кВт·ч электроэнергии для производства водорода.

Этого, в частности, достаточно для непрерывного приготовления пищи в течение 6 часов. Устройство также можно подключить к системе солнечных панелей на крыше. Чоудхари подчеркнул, что в стандартной конфигурации водород генерируется и сразу же используется, что исключает необходимость в его хранении.





При этом, по словам соучредителя Greenvize, систему можно оборудовать резервуаром для хранения водорода. Это позволит производить топливо во времена минимальной нагрузки на энергосеть или в пиковые периоды солнечной активности, а сам водород использовать по мере необходимости.

Для хранения можно использовать баллоны со сжатым газом, которые работают под давлением 200-300 бар, или буферные резервуары низкого давления при необходимости кратковременной балансировки.

Чоудхари добавляет, что система может быть адаптирована под совершенно разные потребности. Компания также может поставлять различные решения для хранения водорода по требованию клиента, включая баллоны и каскадные системы.

Директор Greenvize убеждает, что предлагаемая технология предусматривает эффективное энергосбережение. Традиционные индукционные плиты потребляют до 2 кВт·ч с каждой конфорки. Это 12 кВт·ч за 6 часов приготовления пищи. Предлагаемая компанией система потребляет значительно меньше электричества.

В Greenvize также отмечают, что прочная конструкция из нержавеющей стали и встроенные системы безопасности делают систему пригодной для постоянной и надежной эксплуатации. Сейчас компания ориентируется на гостиницы, заведения питания и сельскую местность, где гибкость и надежность имеют ключевое значение.

Стоимость такой водородной плиты с одной конфоркой в пересчете составляет $1128 и НДС. Модель с двумя конфорками стоит около $1610 без учета НДС.

Источник: Interesting Engineering