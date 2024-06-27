В 1990-х годах мексиканский физик-теоретик Мигель Алькубьерре предложил новый гипотетический тип варп-двигателя, который позволил бы космическому кораблю путешествовать быстрее света. Он заставляет ткань пространства расширяться впереди и сжиматься позади корабля. Корабль будет находиться в «варп-пузыре», который будет защищать космических путешественников.

Ученые считают, что возможность существования такого двигателя открывает новые пути для обнаружения следов существования развитых инопланетных цивилизаций с помощью таких инструментов, как Лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория (LIGO). В статье на Arxiv.org, которая еще не была рецензирована, команда исследователей из разных университетов, включая Оксфорд и Институт Макса Планка, предполагает, что коллапс искривленного пузыря Алькубьерре может генерировать гравитационные волны, которые можно обнаружить.

Конечно, существование такого космического корабля вызывает много вопросов. Во-первых, остановить корабль может быть чрезвычайно трудно, поскольку пассажиры не могут влиять на мир за пределами варп-пузыря. Еще один вызов — стабильность системы:

«Нет (насколько нам известно) известного уравнения состояния, которое поддерживало бы характеристики варп-привода в стабильной конфигурации в течение длительного времени. Поэтому, хотя можно требовать, чтобы изначально варп-пузырь был постоянным, он быстро отойдет от этого состояния, и в большинстве случаев деформации пространства-времени исчезнет или свернется в центральную точку».

Но из-за такой нестабильности его также можно обнаружить. Если бы варп-пузырь разрушился, он мог бы создать гравитационные волны, которые бы очень отличались от последствий типичных событий, таких как коллапс нестабильной нейтронной звезды или столкновение двух черных дыр. Однако пока вывод авторов является не чем иным, как увлекательным мысленным экспериментом. Нужна дальнейшая работа, чтобы понять характеристики варп-следа и методы его обнаружения.

Источник: The Byte

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