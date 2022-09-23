ГСЧС завершило тестирование новой системы оповещения Cell Broadcast (да, той самой)

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям завершила тестирование новой системы оповещения населения с использованием технологии Cell Broadcast — в дальнейшем она перейдет в опытную эксплуатацию и будет использоваться для передачи реальных сигналов об угрозах для украинцев. Об этом сообщил заместитель председателя ГСЧС Роман Примуш в своем Facebook.

Речь идет о тех самых уведомлениях, которые для украинцев оказались страшнее угроз путина применить ядерное оружие. ГСЧС анонсировала переход на Cell Broadcast еще в конце апреля, а 7 сентября начался бета-тест по всей Украине — своеобразный звуковой сигнал (пронзительный писк) вместе с эффектом неожиданности сделали эти оповещения одной из наиболее обсуждаемых тем в УАнете, а саму систему — одной из культовы мемов военного времени. В ГСЧС поблагодарили украинцев за терпение и извинились за неудобства, связанные с тестированием.

«Понимаю, что процесс тестирования, который мы начали 7 сентября, вызвал ряд неудобств и оброс мемами, но огромное количество технических решений и вопросов, которые нужно было решить, требовало определенного времени для тестирования. В дальнейшем эта система перейдет в опытную эксплуатацию и будет использоваться для передачи реальных сигналов об угрозах для украинцев. Мы во взаимодействии с производителями мобильных телефонов работаем над повышением охвата абонентов и расширением количества устройств, которые могут получать уведомления. Еще раз благодарим всех за понимание и терпение. Все будет Украина!» Роман Примуш, заместитель Председателя ГСЧС

По словам Романа Примуша, в прошлом году внедрение этой системы оценили в несколько миллионов долларов и почти год на все работы. И благодаря совместным усилиям мобильных операторов, Украинской ассоциации операторов связи Телас, производителей смартфонов и оборудования мобильной связи, а также мировых поставщиков ПО этот проект реализуется на бесплатной основе.

О ключевых преимуществах Cell Broadcast мы подробно рассказывали в нашем предыдущем материале.