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ГСЧС завершило тестирование новой системы оповещения Cell Broadcast (да, той самой)

ГСЧС завершило тестирование новой системы оповещения Cell Broadcast (да, той самой)

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям завершила тестирование новой системы оповещения населения с использованием технологии Cell Broadcast — в дальнейшем она перейдет в опытную эксплуатацию и будет использоваться для передачи реальных сигналов об угрозах для украинцев. Об этом сообщил заместитель председателя ГСЧС Роман Примуш в своем Facebook.

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Речь идет о тех самых уведомлениях, которые для украинцев оказались страшнее угроз путина применить ядерное оружие. ГСЧС анонсировала переход на Cell Broadcast еще в конце апреля, а 7 сентября начался бета-тест по всей Украине — своеобразный звуковой сигнал (пронзительный писк) вместе с эффектом неожиданности сделали эти оповещения одной из наиболее обсуждаемых тем в УАнете, а саму систему — одной из культовы  мемов военного времени. В ГСЧС поблагодарили украинцев за терпение и извинились за неудобства, связанные с тестированием.

«Понимаю, что процесс тестирования, который мы начали 7 сентября, вызвал ряд неудобств и оброс мемами, но огромное количество технических решений и вопросов, которые нужно было решить, требовало определенного времени для тестирования.

В дальнейшем эта система перейдет в опытную эксплуатацию и будет использоваться для передачи реальных сигналов об угрозах для украинцев. Мы во взаимодействии с производителями мобильных телефонов работаем над повышением охвата абонентов и расширением количества устройств, которые могут получать уведомления.

Еще раз благодарим всех за понимание и терпение. Все будет Украина!»

Роман Примуш,

заместитель Председателя ГСЧС

По словам Романа Примуша, в прошлом году внедрение этой системы оценили в несколько миллионов долларов и почти год на все работы. И благодаря совместным усилиям мобильных операторов, Украинской ассоциации операторов связи Телас, производителей смартфонов и оборудования мобильной связи, а также мировых поставщиков ПО этот проект реализуется на бесплатной основе.

О ключевых преимуществах Cell Broadcast мы подробно рассказывали в нашем предыдущем материале.

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