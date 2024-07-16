Гибридный Porsche Panamera установил новый рекорд на трассе Нюрбургринга

Еще не представленная версия автомобиля Porsche Panamera установила новый рекорд на трассе Нюрбургринг. Еще не раскрытая официально модель, оснащенная гибридной силовой установкой V8, показала время 7 минут 24,172 секунды на Северной петле, что делает ее самой быстрой среди «седанов представительского класса».

Автомобиль-рекордсмен — это предсерийная модель. Почти в неизменном виде она попадет в салоны дилеров. Для установления рекорда использовались лишь незначительные модификации, которые не должны повлиять на скоростные характеристики серийной версии. Речь идет о спортивном ковшеобразном сидении для водителя Ларса Керна и обязательной клетке безопасности. Хотя Porsche не раскрыла никаких спецификаций трансмиссии, компания заявила, что в автомобиле используется революционная подвеска Active Ride, которая впервые была представлена на Panamera в начале этого года.

Модель Porsche Panamera, которая установила рекорд на Нюрбургринге, вероятно, будет называться Turbo S E-Hybrid. Она использовала опциональные 21-дюймовые шины Michelin Pilot Sport Cup 2, разработанные специально для этой платформы. Автомобиль также был оснащен новым дополнительным аэродинамическим комплектом кузова из углеродного волокна, который включает закрылок Gurney для адаптивного заднего антикрыла. Porsche утверждает, что этот набор уменьшает подъём передней части и создаёт прижимную силу, хотя подробности не уточняются. Некоторые источники приписывают гибридной силовой установке Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid мощность в более чем 700 л.с. Сама компания пока не раскрывает эту информацию.

Время 7:24 делает эту гибридную Panamera более чем на 5 секунд быстрее, чем Panamera Turbo S последнего поколения. Она также более чем на 3 секунды быстрее, чем предыдущий рекордсмен — четырёхдверный Mercedes-AMG GT63 S. Корону лидерства удерживает полностью электрический Porsche Taycan Turbo GT.

«Трансмиссия, аэродинамика, шасси, новые, опциональные сверхвысокопроизводительные шины от Michelin — многие аспекты внесли свой вклад в это время», — говорят в компании. «Новое шасси Porsche Active Ride внесло особенно большой вклад, поскольку автомобиль всегда хорошо соединяется с дорогой. Его прохождение поворотов и контроль кузова на совершенно новом уровне».

Источник: motor1