H. Moser снова взялся за старое и выпустил ограниченное издание механических часов в стиле Apple Watch за $30,8 тыс.

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Швейцарский производитель часов H. Moser анонсировал новый механический хронометр, выполненный в дизайне, напоминающем Apple Watch (снова). Модель Swiss Alp Watch Final Upgrade стоимостью $30,8 тыс. не только копирует дизайн Apple Watch, но также имитирует колесо загрузки, которое Apple использует в своих продуктах на базе macOS, iOS и watchOS.

Троллинг H. Moser проявляется не только в копировании дизайна часов, но и раскрытии их особенностей и преимуществ:

«Не требуется никаких обновлений, нет никакой отвратительной автономности, никаких ненужных функций, никаких раздражающих уведомлений, только единственное напоминание о том, которое вам действительно нужно: отключиться от всего шума и ценить каждое мгновение», — хвастается H. Moser.

Компания уже несколько лет создаёт серию часов Alp Watch в стиле Apple Watch. Первая модель в этой серии была выпущена через несколько месяцев после появления оригинальных умных часов Apple.

Это далеко не первая попытка троллинга в исполнении H. Moser. Например, в какой-то момент в своей истории она создала часы, изготовленные из настоящего швейцарского сыра. Это был своеобразный протест против стандартов производства часов.

С 2016 года H. Moser выпустила несколько вариантов часов Alp Watch, изготовленные из различных материалов и представленные в различных цветах. Но модель Swiss Alp Watch Final Upgrade (как следует из названия), скорее всего, станет последней попыткой троллинга над Apple.

Тем не менее, модель Final Upgrade может быть самой интересной из всех копий. Эта версия с циферблатом Vantablack (которое поглощает 99,965% видимого света) должна быть ещё более тёмной, чем даже «истинный чёрный» цвет OLED-панелей Apple. Стрелки часов на самом деле тоже чёрные, но выглядят немного иначе. Самым интересным решением является колесо загрузки, расположенное в положении «6 часов», которое соответствует индикатору загрузки Apple. Колесо на самом деле является полностью функциональным механическим индикатором секундной стрелки. Он состоит из вырезов на лицевой стороне Vantablack, за которыми расположено вращающееся градиентное секундное колесо, которое и создаёт эффект нагрузки.

Внутри Swiss Alp Watch Final Upgrade используется часовой механизм HMC 324 Manufacture с ручным заводом. Эта модель выпущена ограниченным тиражом – всего 50 экземпляров.

Источник: The Verge