HackenProof закликає хакерів знайти критичні вразливості в урядових сайтах України для їх виправлення

Платформа для пошуку помилок та координації вразливостей HackenProof закликала хакерів та фахівців із захисту повідомляти про будь-які вразливості на українських урядових чи інфраструктурних сайтах. Звіти про помилки просять надсилати HackenProof, а вони передадуть їх адміністраторам сайтів.

Фахівці можуть шукати вразливості RCE, SQLI, RFI/LFI та витоку даних. Особливу увагу просять приділити урядовим та військовим ресурсам, провайдерам, інфраструктурі, повітряному контролю, банкам, транспорту та торговельним майданчикам.

«Будь ласка, не витрачайте час на вразливість низького/середнього рівня небезпеки. Збережіть наш час для того, що є важливим».

Охочих допомогти попереджають про обов’язкові заходи захисту у вигляді використання проксі, VPN тощо. Також варто створити тимчасову адресу електронної пошти.

HackenProof нагадує, що український розробник MacPaw дарує річну підписку ClearVPN.