Хакери Anonymous зламали систему управління супутниками Роскосмосу

Група хакерів NB65, що пов’язана з Anonymous, втрутилася в систему управління супутниками Роскосмосу. Повідомлення про це з’явилося в соціальних мережах.

JUST IN: Hacking group 'NB65', affiliated with #Anonymous has shut down the Control Center of the Russian Space Agency 'Roscosmos'. #Russia has no more control over their own Spy-Satelites. #OpRussia#OpKremlin #FreeUkraine #FckPutin pic.twitter.com/1iZBDN48rw — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 1, 2022

За інформацією NB65 в результаті атаки Роскосмос втратив контроль за своїми спутниками-шпигунами.