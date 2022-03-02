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Хакери Anonymous зламали систему управління супутниками Роскосмосу

Хакери Anonymous зламали систему управління супутниками Роскосмосу

Хакери Anonymous зламали систему управління супутниками Роскосмосу

Група хакерів NB65, що пов’язана з Anonymous, втрутилася в систему управління супутниками Роскосмосу. Повідомлення про це з’явилося в соціальних мережах.

За інформацією NB65 в результаті атаки Роскосмос втратив контроль за своїми спутниками-шпигунами.


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