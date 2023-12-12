Новости Украина 12.12.2023 в 21:56 comment views icon

Хакеры ГУР взломали налоговую россии, уничтожили данные и парализовали работу – полное восстановление невозможно

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Хакеры ГУР взломали налоговую россии, уничтожили данные и парализовали работу – полное восстановление невозможно

Киберподразделения ГУР МО Украины провели четыре дня назад успешную спецоперацию в россии. В результате двух кибератак федеральная налоговая служба рф до сих пор полностью парализована. Были уничтожены все данные и бекапы, их восстановление в виде как до операции невозможно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ГУР

Киберразведчики добрались до одного из главных защищенных серверов россии и проникли в 2300+ местных серверов по всей россии и оккупированного Крыма. Все они получили вредоносное ПО. Также была атакована российская IT-компания, работавшая на налоговую в качестве банка данных.

ГУР

Результатом кибератак стало уничтожение файлов конфигурации, которые обеспечивали работу всей разветвленной службы сбора налогов, а также всей базы данных и ее бекапов. Связь между центральным и местными отделениями, а также со вспомогательной компанией – парализована. Интернет-трафик российской налоговой полностью контролируется военной разведкой Украины.

ГУР

Фактически полностью была уничтожена электронная инфраструктура фнс и большинство ее данных. Четыре дня восстановительных работ не принесли успеха. Специалисты говорят, что работы не закончатся и через месяц. Восстановление данных в полном объеме невозможно.

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