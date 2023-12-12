Новости Софт 12.12.2023 в 14:16 comment views icon

Из-за сбоя у «Киевстара» возникли перебои в работе Vodafone, Lifecell и терминалов «ПриватБанка»

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Сбой в работе «Киевстара» вызвал цепную реакцию, повлекшую проблемы в работе других операторов и компаний.

Не имея возможности использовать мобильную связь «Киевстар», абоненты начали массово покупать SIM-карты двух других украинских мобильных операторов. В свою очередь, это вызвало большую нагрузку на их сети, что в некоторых случаях затрудняет связь. Некоторые из пользователей Vodafone и Lifecell жалуются на ухудшение качества связи. Также есть жалобы на работу мобильных приложений операторов.

Кроме того, из-за перебоев в работе оператора «Киевстар» наблюдается нестабильная работа некоторых сервисов «ПриватБанка». Сам банк, интернет-банкинг и мобильное приложение работают без проблем. Однако из-за проблем со связью некоторые pos-терминалы, банкоматы и терминалы самообслуживания могут работать нестабильно или не иметь связи. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«За неимением мобильной связи клиенты могут позвонить по телефону с помощью Приват24, а также написать в чат-онлайн, для этого достаточно, только доступа к интернету», ─ говорится в сообщении.

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