Half-Life 2 RTX ─ ремастер классического шутера с трассировкой лучей и DLSS 3

Сообщество моддеров разрабатывает ремастер Half-Life 2 с трассировкой лучей, используя платформу Nvidia RTX Remix. На конференции Gamescom 2023 компания Nvidia представила первый трейлер проекта Half-Life 2 RTX.

Half-Life 2 RTX ─ это совместный проект четырех команд по созданию модификаций для Half-Life 2, которые объединились в Orbifold Studios. Они воспользовались инструментарием RTX Remix для воссоздания игры с использованием физического рендеринга PBR и добавления новых геометрических деталей. Ремастер использует RTX IO для быстрой и плавной загрузки ресурсов, а также поддерживает полную трассировку лучей и DLSS 3. Насколько новый проект отличается от оригинальной игры 2004 года, можно видеть в трейлере и сравнительных изображениях.

Nvidia пока не называет сроки выхода Half-Life 2 RTX.

Источник: The Verge