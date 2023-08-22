Новости Игры 22.08.2023 в 17:26

Half-Life 2 RTX ─ ремастер классического шутера с трассировкой лучей и DLSS 3

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Сообщество моддеров разрабатывает ремастер Half-Life 2 с трассировкой лучей, используя платформу Nvidia RTX Remix. На конференции Gamescom 2023 компания Nvidia представила первый трейлер проекта Half-Life 2 RTX.

Half-Life 2 RTX ─ это совместный проект четырех команд по созданию модификаций для Half-Life 2, которые объединились в Orbifold Studios. Они воспользовались инструментарием RTX Remix для воссоздания игры с использованием физического рендеринга PBR и добавления новых геометрических деталей. Ремастер использует RTX IO для быстрой и плавной загрузки ресурсов, а также поддерживает полную трассировку лучей и DLSS 3. Насколько новый проект отличается от оригинальной игры 2004 года, можно видеть в трейлере и сравнительных изображениях.

Half-Life 2 RTX ─ ремастер классического шутера с трассировкой лучей и DLSS 3Half-Life 2 RTX ─ ремастер классического шутера с трассировкой лучей и DLSS 3
Half-Life 2 RTX ─ ремастер классического шутера с трассировкой лучей и DLSS 3Half-Life 2 RTX ─ ремастер классического шутера с трассировкой лучей и DLSS 3
Half-Life 2 RTX ─ ремастер классического шутера с трассировкой лучей и DLSS 3Half-Life 2 RTX ─ ремастер классического шутера с трассировкой лучей и DLSS 3

Nvidia пока не называет сроки выхода Half-Life 2 RTX.

Источник: The Verge

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Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

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