Харківський суд ухвалив рішення про блокування низки проросійських Telegram-каналів





Київський районний суд міста Харків 23 лютого наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності Telegram-каналів «Резидент», «Легитимный», «Картель» та «Сплетница». Також суд зобов’язав інтернет-провайдерів, операторів та телекомунікаційних провайдерів закрити доступ до зазначених Telegram-каналів.

Про відповідну ухвалу судді йде мова в листі від Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ, направленого до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації. Зазначається, що Комісія повинна виконати ухвалу судді в межах компетенції.

Однак, попри ухвалу суду, інтернет-провайдеріам може бути важко закрити доступ до згаданих Telegram-каналів. В той же час, ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Зазначимо, раніше СБУ заявляла, що російські спецслужби залучили громадян України до створення та адміністрування політичних Telegram-каналів. Мова йшла про канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Черный квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фразер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

Джерело: НКРЗ