20.03.2026

Блокировка Telegram в Украине: почему это сложнее, чем кажется

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Блокування Telegram в Україні: чому це складніше, ніж здається

В последнее время в Украине снова активно обсуждают идею блокировки мессенджера Telegram. Еще более года назад Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания ограничил Telegram в своей сети и выразил надежду на блокировку мессенджера в Украине. А в начале 2024 года представитель ГУР Минобороны заявил, что Telegram содержит в себе ряд угроз для безопасности Украины. Кроме того, некоторые ВУЗы Киева начали ограничивать доступ к мессенджеру в своих сетях. Немного раньше запретили использовать Telegram на рабочих устройствах чиновникам и военным. Теперь в умах чиновников снова возникла идея — заблокировать Telegram в Украине.


В публичных заявлениях все звучит просто: мол, ранее операторы смогли ограничить доступ к российской соцсети «ВКонтакте», значит, можно сделать то же самое и с Telegram. Но в реальности ситуация гораздо сложнее.

Прежде всего надо разделить два подхода. Первый — технический. Это когда операторы связи пытаются ограничить доступ на уровне своих сетей. Второй — регуляторный. Здесь государство действует через закон и регулятора, например НКЭК. Именно этот вариант сейчас обсуждается в рамках законопроекта №11115.

Часто в качестве примера приводят Австралию. Но там Telegram не «выключили одним кликом». Страна использует закон Online Safety Act, благодаря которому государство давит на платформы через требования и штрафы. Например, в 2025 году регулятор оштрафовал Telegram на $1 млн. Но даже в такой модели результат зависит от того, где зарегистрирована компания и может ли государство реально на нее повлиять.


В то же время возникает логичный вопрос: если начать давить на Telegram, что делать с другими популярными сервисами обмена сообщениями, например WhatsApp или Signal?

Что касается технической стороны блокировки Telegram, важно различать приложение и сайт. Приложение устанавливается на телефон или компьютер, а сайт открывается через браузер. Некоторые специалисты предлагают поставить системы анализа интернет-трафика (DPI) и таким образом все перекрыть. Но здесь тоже не все так просто.

Раньше операторы могли анализировать трафик: IP-адреса, порты, частоту передачи данных и по этим признакам определять сервис. Однако Telegram работает на собственном протоколе MTProto, который не использует стандартные паттерны TLS. Поэтому классические методы блокировки работают значительно хуже или вообще не дают результата. В итоге такие решения могут стоить дорого и не гарантируют эффекта.

При этом проблема контента в Telegram действительно существует: через каналы распространяют пропаганду, дезинформацию, мошенничество и призывы к насилию. Правда, все это есть не только в Telegram, а также в других сервисах и программах. Более того, телефонное мошенничество вообще работает без отношений или сервисов. Еще один важный фактор — доверие. Сегодня многие люди в Украине иногда больше верят анонимным Telegram-каналам, чем официальным источникам.

Именно поэтому тема блокировки выглядит гораздо сложнее, чем кажется в политических заявлениях. Между громкими словами и реальными техническими или юридическими решениями — большая дистанция. Подробнее узнать об аспектах блокировки Telegram в Украине можно на сайт Speka.



Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить