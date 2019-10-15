Harley-Davidson прекратила производство и поставки своего первого электрического мотоцикла LiveWire из-за проблем с зарядкой





Компания Harley-Davidson временно прекратила производство и поставки своего первого электрического мотоцикла LiveWire. Причиной тому стали проблемы в работе зарядного оборудованием.

Компания заявляет, что на её электрических мотоциклах безопасно ездить, но она просит первых покупателей заряжать LiveWire в дилерских центрах. При этом отмечается, что могут быть проблемы при подключении электробайка к обычным бытовым электрическим розеткам с низким напряжением. Компания не делится более подробными сведениями. Она ограничилась лишь заявлением о том, что в настоящее время проводятся дополнительные тестирования и исследования.

Напомним, электрический мотоцикл LiveWire был впервые представлен в качестве концепта ещё в 2014 году. Затем проект исчез из центра внимания на несколько лет, прежде чем Harley-Davidson вновь представила его в готовом виде в ноябре 2018 года. Продажи новинки начались в сентябре 2019 года. Его цена примерно на $10 тыс. выше, чем у других электрических собратьев на рынке. С помощью LiveWire компания планировала привлечь более молодую аудиторию.

Источник: The Verge