Hitachi покупает IT-компанию GlobalLogic за $9,6 млрд, в Украине она входит в тройку крупнейших

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Японская компания Hitachi покупает американскую IT-компанию GlobalLogic за $9,6 млрд, сообщается в официальном пресс-релизе. У компании GlobalLogic есть несколько офисов в Украине, при этом по данным профильного ресурса DOU, она входит в тройку крупнейших украинских IT-работодателей.

Сделка является частью расширения портфолио японской корпорации, в ходе которого она уже приобрела один из бизнесов ABB Ltd в 2020 году за $7 млрд. Сделка должна получить одобрение регуляторных органов, ожидается, что она завершится к концу июля 2021 года.

До завершения сделки структура владения GlobalLogic выглядит следующим образом: по 45% принадлежит Canada Pension Plan Investment Board и швейцарской инвестиционной фирме Partners Group. Остальная доля принадлежит руководству компании.

У GlobalLogic в Украине есть офисы в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве. По данным DOU за январь 2021 года, в компании работало 5712 специалистов, что делает ее одним из крупнейших IT-компаний в Украине по количеству сотрудников, сразу после EPAM и SoftServe.

Источник: AIN.UA, Hitachi, GlobalLogic