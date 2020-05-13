HMD Global представила пару фичерфонов Nokia 125 и Nokia 150 с FM-радио, «Змейкой» и трехнедельной автономностью по цене $24 и $29 соответственно

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Компания HMD Global, обладающая правами на бренд Nokia, представила два новых «фичерфона» Nokia 125 и Nokia 150 с поддержкой развлекательных функций и длительной автономностью.

Разработчики уделили особое внимание удобству использования, поэтому в новинках использован новый «удлиненный» дизайн, позволивший свободно разместить в корпусе из поликарбоната сравнительно крупный 2,4-дюймовый дисплей с QVGA-разрешением, эргономичный блок управления и удобные крупные кнопки.

Nokia 125 и Nokia 150 оснащены процессорами MTK с 4 МБ ОЗУ и 4 МБ встроенного хранилища, которого достаточно для размещения 2000 контактов и 500 SMS. Телефоны работают на фирменной платформе Series 30+, поддерживают две SIM-карты, а также располагают стандартным 3,5 мм аудиовыходом, разъемом micro-USB, LED-фонариком на задней панели и FM-радио, которое работает без наушников в качестве антенны.

По сравнению с Nokia 125, более продвинутый Nokia 150 дополнительно получил встроенный MP3-плейер, Bluetooth-модуль, VGA-камеру и слот для SD-карт объемом до 32 ГБ. От полного заряда съемных батарей на 1,020 мАч телефоны способны проработать 19,4 часа в режиме разговора и до 23 дней в режиме standby. Время работы во время игры во встроенную классическую «Змейку» не указывается, однако наверняка оно не разочарует скучающих пользователей.

Модель Nokia 125 (132×50,5×15 мм, 91,3 г) будет предлагаться в цветовых вариантах Charcoal Black и Powder White по цене $24, модель Nokia 150 (132×50,5×15 мм, 90,5 г) — в цветах Red, Cyan и Black по цене $29.

Напомним, что в прошлом году были представлены кнопочные мобильные телефоны Nokia 220 4G и Nokia 105 (2019).

Источник: HMD Global