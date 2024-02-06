Новости IT-бизнес 06.02.2024 в 11:22 comment views icon

HMD переходит на мультибрендовую модель: смартфоны HMD, телефоны Nokia и «суперзахватывающие» партнерства

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Вадим Карпусь

Автор новостей

HMD переходит на мультибрендовую модель: смартфоны HMD, телефоны Nokia и «суперзахватывающие» партнерства

На днях сообщалось, что HMD отказывается от бренда Nokia для своих смартфонов. Теперь компания поделилась дополнительными подробностями на этот счет.

«Мы Human Mobile Devices, производитель телефонов Nokia. И не только. Можете называть нас HMD», – заявляет компания.

Отмечается, что это больше, чем просто новое название. Компания внедряет новую мультибрендовую стратегию. В этом году потребителям будет предложен оригинальный ассортимент устройств под брендом HMD, телефоны Nokia и «захватывающие продукты от новых партнерств».

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Итак, компания продолжит использовать бренд Nokia, выпуская новые телефоны. HMD будет разрабатывать более экологичные и доступные телефоны.

«И мы с радостью продолжим развивать это направление с новой торговой маркой HMD», – говорится в заявлении компании, предоставленном редакции ITC.UA.

HMD пока не сообщает никаких подробностей о будущих партнерствах и устройствах, выходящих в рамках такого сотрудничества, однако обещает, что такие партнерства будут «суперзахватывающими».

«Сегодня большой день для HMD, поскольку мы переходим от статуса лицензиата к владельцу бренда, что является большим шагом на нашем пути! Это означает, что вы сможете увидеть уникальные оригинальные телефоны HMD, телефоны Nokia, которые вы всегда любили, и некоторые суперзахватывающие партнерства, о которых мы с нетерпением ждем момента рассказать», – говорит Генеральный директор HMD Global в Восточной и Южной Европе Роберт Северский.

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