Кінець епохи: HMD відмовляється від бренду Nokia для своїх смартфонів

Компанія Human Mobile Devices (HMD Global) почне продавати свої смартфони без використання бренду Nokia. Фактично це означає очікуваний кінець смартфонів Nokia.

Компанія HMD поділилася цією новиною, принагідно анонсуючи свій майбутній портфель продуктів. До них відносяться смартфони, планшети та бездротові навушники. Як очікується, перші смартфони під брендом HMD можна буде побачити на виставці MWC 2024, яка проходитиме в Барселоні з 26-29 лютого.

На сайті HMD говориться, що компанія є «виробником телефонів Nokia». Це може мати на увазі, що майбутні функціональні телефони все ж таки продовжать випускатися під брендом Nokia.

Нагадаємо, компанія анонсувала запуск власного бренду смартфонів HMD восени минулого року.

HMD планує представити нові надійні, кумедні, безпечні, швидкі та доступні телефони. На більшість нинішніх смартфонів та планшетів під брендом Nokia діють знижки, поки вони є в наявності.

Корпорація Nokia, як і раніше, є світовим лідером у галузі мережевого обладнання та провідним ліцензіаром патентів у сфері мобільних технологій, маючи понад 6000 сімейств патентів, необхідних для 5G.

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Джерело: gsmarena