HMD представила бюджетные мобильные устройства Nokia 1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2 и Nokia 210

Компания HMD представила четыре бюджетных мобильных устройства: три смартфона (Nokia 1 Plus, Nokia 3.2 и Nokia 4.2) и мобильный телефон Nokia 210.

Наиболее передовой среди новинок является модель Nokia 4.2. При этом устройство является первым аппаратом в рамках новой серии Nokia 4. Смартфон содержит пластиковую рамку корпуса, которая с двух сторон прикрыта стеклянными панелями. Аппарат содержит 5,71-дюймовый TFT дисплей с разрешением 720p. При этом в верхней части экрана имеется небольшой каплеобразный вырез. Смартфон Nokia 4.2 несёт на борту 8-ядерный процессор Snapdragon 439 с GPU Adreno 505, 2 или 3 ГБ ОЗУ и 16 или 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Поддерживается возможность установки карты памяти. Камера на задней панели двойная. Она содержит 13-мегапиксельный основной сенсор (f/2.2), дополнительный 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины снимаемой сцены, фазовый автофокус и LED вспышку. Поддерживается режим ночной съёмки, когда делается несколько снимков, которые объединяются в одно изображение с улучшенным качеством. Под камерой расположен сканер отпечатков пальцев. На лицевой панели имеется 8-мегапиксельная камера с поддержкой Face Unlock. В устройстве реализована отдельная кнопка для вызова Google Assistant. Смартфон Nokia 4.2 поддерживает 4G, FM-радио, NFC и работает под управлением стоковой версии Android Pie (Android One). Устройство поступит в продажу в апреле по цене $169 или $199 в зависимости от конфигурации памяти.

Смартфон Nokia 3.2 получил 6,26-дюймовый TFT дисплей с каплеобразным вырезом и разрешением 1520х720 точек. В данном случае применяется 4-ядерный процессор Snapdragon 429 с GPU Adreno 504, 2 или 3 ГБ ОЗУ и 16 или 32 ГБ расширяемой флэш-памяти. При этом только версия в конфигурации 3/32 ГБ памяти оснащена сканером отпечатков пальцев на задней панели. Основная камера – одиночная 13-мегапиксельная с автофокусом и LED вспышкой. Ночной режим не поддерживается. Фронтальная камера содержит 5-мегапиксельный сенсор и поддерживает Face Unlock. Ёмкость батареи составляет 4000 мАч. Устройство также содержит модуль 4G, FM-радио и кнопку вызова Google Assistant, но поддержки NFC уже нет. Эта модель поступит в продажу в апреле с ОС Android Pie (Android One) по цене $139 или $169 в зависимости от конфигурации памяти.

Ещё более доступная модель Nokia 1 Plus представлена в рамках программы Android Go (на базе версии Android 9 Pie). Она оснащена 5,45-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 960х480 точек, 4-ядерным процессором MT6739 с GPU PowerVR GE8100, оперативной памятью объёмом 1 ГБ и встроенной памятью ёмкостью 8 ГБ. В некоторых странах будет предлагаться модификация с хранилищем ёмкостью 16 ГБ. На задней панели имеется 8-мегапиксельная камера с автофокусом и LED вспышкой, а на лицевой панели – 5-мегапиксельная камера. Батарея имеет ёмкость 2500 мАч. Цена базовой версии установлена на значении $89. За ограниченную версию с 16 ГБ встроенной памяти предстоит заплатить $99.

Наконец, для самых нетребовательных пользователей представлен мобильный телефон Nokia 210. Он содержит 2,4-дюймовый QVGA дисплей, физическую клавиатуру и VGA камеру с LED вспышкой, расположенной на задней панели. В качестве программной платформы используется S30. Пользователям доступны предустановленные приложения Opera Mini Browser, Facebook, игра Classic Snake. Загрузить другие приложения можно в магазине Mobile Store, но ограниченная ёмкость хранилища не позволит установить большое количество приложений. Цена Nokia 210 составляет всего $35.

Источник: gsmarena