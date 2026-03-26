"Дешевый" Samsung Galaxy Wide Fold засветился на рендерах: меньше камер, но топовый чип

Вадим Карпусь

"Дешевий" Samsung Galaxy Wide Fold засвітився на рендерах: менше камер, але топовий чип

Samsung готовит новый складной смартфон, который может стать более доступной альтернативой флагманской линейки Galaxy Fold. Речь идет о модели, которую условно называют Galaxy Wide Fold или Galaxy Fold 8 Wide. В сети уже появились первые рендеры такого устройства, которые дают представление о дизайне.


Samsung подтвердила, что работает над более дешевым складным смартфоном в «книжном» формате, который планируют представить вместе с премиальными моделями в июле. По данным утечек от OnLeaks и Android Headlines, Galaxy Wide Fold получит другой подход к формфактору. Смартфон станет ниже, но шире, что меняет соотношение сторон экрана до 4:3. Это должно обеспечить более удобную работу с контентом в разложенном состоянии. При этом тонкий корпус сохранят, хотя количество камер сократят до двух.

Технические характеристики будущего Galaxy Fold 8 Wide выглядят на приличном флагманском уровне, хотя устройство задумывали как более доступную версию складного смартфон. Ожидается топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (как в новом Samsung Galaxy S26 Ultra), 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенного хранилища, аккумулятор емкостью 5000 мА-ч и зарядка мощностью 45 Вт. Некоторые параметры дисплея уже раскрыли в утечках. Внешняя панель будет иметь диагональ 5,4 дюйма, а внутренний экран будет раскрываться до 7,6 дюйма.


Габариты в разложенном виде составят примерно 123,9×161,4×4,9 мм. В сложенном — 123,9×82,2×9,8 мм. Это делает модель немного толще Galaxy Fold 8, который, по слухам, сохранит размеры предшественника. В то же время стоит учитывать, что это ранние рендеры, и финальные параметры могут измениться.

Уменьшение количества камер выглядит логичным шагом для удешевления, но сохранение топового процессора станет приятным бонусом. Следовательно, даже «доступный» Galaxy Wide Fold может остаться очень производительным устройством.

Таким образом, Samsung пытается расширить аудиторию складных смартфонов не только дизайном, но и ценой. Если Galaxy Fold 8 Wide действительно сохранит флагманскую производительность и станет дешевле основной линейки, это может стать интересным для пользователей компромиссом в сегменте складных моделей.

Источник: notebookcheck

