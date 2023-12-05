Новости Технологии 05.12.2023 в 09:43 comment views icon

Хотите хранить данные в ДНК? Это обойдется в $1000

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Французский стартап Biomemory выпустил накопитель в виде кредитной карты, использующей ДНК для кодирования и хранения килобайта текстовых данных.

Технологию ДНК рассматривали как теоретическую альтернативу жестким дискам, SSD и другим формам хранения цифровых данных, которая может превзойти конкурентов сроком службы до 150 лет. В то же время, Biomemory, кажется, уже это реализует, предлагая две идентичные ДНК-карты по цене $1000 — по одному килобайту памяти каждая.

Хочете зберігати дані в ДНК? Це обійдеться у $1000

Килобайт — это примерно длина короткого электронного письма, поэтому вряд ли карта поможет в хранении груды фотографий, видео и документов. Однако это сигнал того, что хранение в ДНК становится доступным для потребителей.

Система работает путем преобразования цифровой информации в элементы, образующие ДНК: аденин (A), цитозин (C), гуанин (G) и тимин (T). На странице Biomemory (внизу) можно просмотреть как технология преобразует текст в код.

После кодирования Biomemory создает уникальную цепь ДНК — процесс, который занимает около 8 часов для одного килобайта данных, которые в дальнейшем «закрепляются‎» на чипе ДНК-карты. Когда клиент захочет получить данные, одну из карточек необходимо прислать партнерам Biomemory — Eurofins Genomics. Вы получите по электронной почте строку с кодом, которую можно расшифровать с помощью ДНК-переводчика Biomemory.

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Для получения карты можно записаться в список ожидания, а отправлять их клиентам начнут уже в январе.

Источник: The Verge, Wired

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