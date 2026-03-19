Первый внутренний SSD-накопитель на 16ТБ появился в свободной продаже: цена — более $15 тыс.

PCWorld сообщает об Exascend Enterprise-Grade PE4 Gen 4 SSD, первый 16TБ M.2 накопитель теперь доступен для рядовых потребителей за $15 935. Это в 10 раз дороже 8TБ накопителя Samsung, хотя он намного медленнее.





Нужно много памяти? Тогда придется за нее заплатить — и это будет значительно больше, чем год назад, поскольку центры обработки данных для ИИ поглощают все большую долю производства памяти и хранилищ в отрасли. Но даже самые богатые, пожалуй, задумаются, следует ли тратить почти $16 тыс. на M.2 накопитель, даже если его объем составляет 16ТБ. Так, Exascend Enterprise-Grade PE4 Gen 4 SSD теперь доступен именно с таким объемом, и это первый такой одиночный M.2 накопитель, который продается в стандартном розничном магазине.

В отличие от внешних SSD, таких, например, как iStorage diskAshur PRO2 на 16 ТБ и которые уже достаточно долго есть в продаже, Exascend PE4 — это внутренний M.2 накопитель, то есть тот, который устанавливается непосредственно в слот компьютера и работает через PCIe 4.0/NVMe. Большинство доступных накопителей для обычных пользователей имеют максимум 8TБ, что уже чрезмерно для большинства. Но цена этого накопителя шокирует больше, чем его объем. Это примерно $1000 за терабайт и более чем вдвое дороже за 8TБ вариант того же накопителя.

Для сравнения, топовый PCIe 5.0 накопитель Samsung на 8TB стоит $1 595, что тоже дорого, но примерно в 10 раз дешевле этого «Enterprise-Grade» примера. И он более чем в три раза быстрее — накопитель Exascend поддерживает PCIe 4.0, что быстро, но не самое быстрое. Описание на Amazon называет его «молниеносным», что оставляет пространство для интерпретации. Согласно описанию, накопитель «построен для надежной работы от 0°C до 70°C с впечатляющим MTBF 2 000 000 часов» (среднее время между отказами, показатель длительной эксплуатации).





На вебсайте компании сказано, что серия PE4 гарантируется в течение 5 лет или до конца «объявленного DWPD или TBW рейтинга». (Эти термины означают Drive Writes Per Day и Total Bytes Written соответственно). Технический листок отмечает 0,6 записей в день в течение пяти лет, или 16 640 терабайт. Этот список, замеченный VideoCardz, интересен тем, что накопитель продается напрямую потребителям, если они могут позволить себе потратить примерно четверть средней зарплаты США на один M.2 накопитель одновременно.

Exascend впервые показал 16 TБ M.2 SSD еще на выставке Embedded World 2025 в Нюрнберге (Германия) в марте 2025 года, где модель PE4 Series 16TB M.2 2280 получила награду Best in Show за самую высокую емкость твердотельного накопителя в форм-факторе M.2. Этот накопитель базируется на 3D TLC NAND и поддерживает стандарт PCIe Gen4 и NVMe 1.4 — технологии, которые обеспечивают оптимизированную пропускную способность и низкие задержки для применений в ИИ, на периферии и в корпоративных системах.

Следует отметить, что среди корпоративных и дата-центрных решений уже существуют SSD гораздо большей емкости, чем 16 ТБ: например, SanDisk представила SSD объемом 256TБ в формфакторе U.2, ориентированный на серверные системы, а компании типа Solidigm планируют выпустить SSD с объемом более 245TБ до конца 2026 года для облачных и ИИ-нагрузок. В отрасли хранения данных также наблюдаются проекты следующего поколения: Samsung анонсировал планы выпустить SSD объемом 512ТБ для корпоративных и HPC-сегментов до 2027 года, что значительно превышает текущие максимум-объемы даже корпоративных M.2 или U.2 накопителей.

Источник: PC World